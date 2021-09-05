Актор вбрався в рожеву сукню і надів корону.

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк не перестає дивувати фанатів своїми змінами. Тільки якщо раніше це були експерименти із зачіскою або рішенням залишити бороду чи ні, то в цей раз Тарас трохи змінив свій стиль, причому кардинально.

На своїй сторінці в Інстаграм артист опублікував знімки з досить цікавої фотосесії, на якій він постав в рожевому короткому платтячку, з макіяжем, великими сережками і короною на голові. Крім цього в зубах у Тараса була ще і сигарета.

"Перша частина фотографій" — підписав під знімками Цимбалюк, тим самим анонсував то, що будуть фото ще.

У коментарях розгорілося обговорення. Багато колег Тараса по цеху, Ольга Сумська, Наталка Денисенко і Даніель Салем, як і безліч фанів написали позитивні коментарі та відгуки. Також серед підписників були і ті, хто жартував над образом Тараса, а так само і ті, кому подібне не до душі.

Реакція колег Цимбалюка

Реакція мережі на образ Цимбалюка

Реакція мережі на образ Цимбалюка

Реакція мережі на образ Цимбалюка

Реакція мережі на образ Цимбалюка

Нагадаємо, що в липні 2021 року Тарас Цимбалюк покинув ряди холостяків і одружився зі своєю коханою — Тіною, якій зробив пропозицію ще в ефірі танцювального шоу "Танці з зірками 2020".