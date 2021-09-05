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Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк в балетній пачці і з макіяжем здивував мережу

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Тарас Цимбалюк Новина оновлена 05 вересня 2021, 10:20
Тарас Цимбалюк

Актор вбрався в рожеву сукню і надів корону.

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк не перестає дивувати фанатів своїми змінами. Тільки якщо раніше це були експерименти із зачіскою або рішенням залишити бороду чи ні, то в цей раз Тарас трохи змінив свій стиль, причому кардинально.

На своїй сторінці в Інстаграм артист опублікував знімки з досить цікавої фотосесії, на якій він постав в рожевому короткому платтячку, з макіяжем, великими сережками і короною на голові. Крім цього в зубах у Тараса була ще і сигарета.

"Перша частина фотографій" — підписав під знімками Цимбалюк, тим самим анонсував то, що будуть фото ще.

У коментарях розгорілося обговорення. Багато колег Тараса по цеху, Ольга Сумська, Наталка Денисенко і Даніель Салем, як і безліч фанів написали позитивні коментарі та відгуки. Також серед підписників були і ті, хто жартував над образом Тараса, а так само і ті, кому подібне не до душі.

Реакція колег Цимбалюка
Реакція колег Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка
Реакція мережі на образ Цимбалюка

Нагадаємо, що в липні 2021 року Тарас Цимбалюк покинув ряди холостяків і одружився зі своєю коханою — Тіною, якій зробив пропозицію ще в ефірі танцювального шоу "Танці з зірками 2020".

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