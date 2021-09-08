Нова дівчина Тіматі Саша Доні прилетіла до Києва

Ймовірна дівчина російського репера повернулася в Україну.

Ось уже кілька днів мережа обговорює нову ймовірну дівчину російського репера Тіматі — українську модель Сашу Доні. Дівчина вже "встигла" потрапити під хвилю критики від користувачів мережі за те, що та нібито копіює експодругу репера, Олену Шишкову.

Саша і Тіматі разом відпочивали на острові Міконос в Греції, де парочку і "зловили".

8 вересня, Саша Доні опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм сторіс, на якому видно, що модель повернулася на батьківщину в Україну. Дівчина зняла коротке відео, на якому видно вид з вікна її київської квартири.

Вид з квартири Саші Доні в Києві

Відзначимо, що попри те, що Саші Доні всього 20 років її вже запідозрили в пластиці. На одному з телеграм-каналів з’явилися фото дівчини до пластики.

Раніше, "Телеграф" писав, що у своєму Інстаграм дівчина часто хвалиться фігурою і публікує напівголі фото.