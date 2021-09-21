Яке свято 21 вересня: народні прикмети і заборони
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21 вересня православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.
У вівторок, 21 вересня, відзначається великий світле свято — Різдва Пресвятої Богородиці, повна назва якого звучить — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Саме в цей день, згідно з переказами, народилася Пресвята Діва Марія.
В цей день в храмах проводяться святкові богослужіння. Люди приходять до ікони Пресвятої Богородиці, щоб попросити її про захист, возз’єднання сім’ї, про щастя дітей, а бездітні — про зачаття дитини.
На Різдво Богородиці традиційно печуть хліб. Він символізує тіло Господнє. Однак різати цей хліб ножем не можна, його ламають руками.
Молодята в свято повинні покликати всю сім’ю до себе додому і накрити розкішний стіл.
Також, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру (International Day of Peace).
Що не можна робити:
- Заборонено забиратися в будинку, працювати, лаятися і займатися рукоділлям.
- Не можна одягати вузьку або незручне взуття.
- Жінкам забороняється в цей день відмовляти в милостині нужденним.
- Не можна скидатися хлібні крихти зі столу.
Народні прикмети 21 вересня
- Чим більше лушпиння на цибулі, тим холодніше буде зима;
- Бабине літо якщо випало на Різдво Богородиці, бути зими теплою.
- Якщо сьогодні з раннього ранку можна сонячні промені побачити — це хороший знак;
- Ворони пролетіли поруч біля будинку — чекай біди;
- Скільки яскравих зірок на нічному небосхилі — стільки теплих днів буде в наступному році;
- Сніг прийшов в цю дату — чекай теплої зими;
- Яскраві зірки і сильний вітер в нічний час доби — це до зміни погодних умов;
- Похолодало і дощ пішов — до хорошого урожаю зернових;
Також, "Телеграф" підібрав для вас самі красиві вітальні листівки і картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких в цей день.
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