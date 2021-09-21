Яке свято 21 вересня: народні прикмети і заборони

21 вересня православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.

У вівторок, 21 вересня, відзначається великий світле свято — Різдва Пресвятої Богородиці, повна назва якого звучить — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії. Саме в цей день, згідно з переказами, народилася Пресвята Діва Марія.

Різдво Пресвятої Богородиці

В цей день в храмах проводяться святкові богослужіння. Люди приходять до ікони Пресвятої Богородиці, щоб попросити її про захист, возз’єднання сім’ї, про щастя дітей, а бездітні — про зачаття дитини.

Читайте також: Категорія Lifestyle Різдво Пресвятої Богородиці: молитва святій, про що треба просити Молитва в цей день має особливу силу і всі прохання, які зроблені від чистого серця будуть почуті.

На Різдво Богородиці традиційно печуть хліб. Він символізує тіло Господнє. Однак різати цей хліб ножем не можна, його ламають руками.

Молодята в свято повинні покликати всю сім’ю до себе додому і накрити розкішний стіл.

Також, 21 вересня, відзначається Міжнародний день миру (International Day of Peace).

Що не можна робити:

Заборонено забиратися в будинку, працювати, лаятися і займатися рукоділлям.

Не можна одягати вузьку або незручне взуття.

Жінкам забороняється в цей день відмовляти в милостині нужденним.

Не можна скидатися хлібні крихти зі столу.

Народні прикмети 21 вересня

Чим більше лушпиння на цибулі, тим холодніше буде зима;

Бабине літо якщо випало на Різдво Богородиці, бути зими теплою.

Якщо сьогодні з раннього ранку можна сонячні промені побачити — це хороший знак;

Ворони пролетіли поруч біля будинку — чекай біди;

Скільки яскравих зірок на нічному небосхилі — стільки теплих днів буде в наступному році;

Сніг прийшов в цю дату — чекай теплої зими;

Яскраві зірки і сильний вітер в нічний час доби — це до зміни погодних умов;

Похолодало і дощ пішов — до хорошого урожаю зернових;

Також, "Телеграф" підібрав для вас самі красиві вітальні листівки і картинки до свята 21 вересня, якими ви можете привітати своїх близьких в цей день.