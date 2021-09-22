"Штучна, перебір з фотошопом": Пугачову розкритикували в мережі за "чужу" зовнішність (фото)

На обличчі 72-річної Алли Пугачової не видно жодної зморшки.

Російська співачка Алла Пугачова не приховує, щоб вдається до послуг лікарів і косметологів, щоб зберегти молодість в свої 72 роки. Однак, попри це, примадонна прагне ще більше поліпшити свої знімки в соцмережах через що вдається до фотошопу.

Свіже фото співачки з’явилося в Інстаграм її дочки Лізи Галкіної. "Шикарна грація", — написала вона в пості.

На знімку обличчя Алли Пугачової зображено великим планом. Зірка оновила зачіску, перефарбувавшись в платиновий блонд. Артистка зробила макіяж в ніжних відтінках і одягла великі аксесуари. Цікаво, що на обличчі 72-річної Пугачової не видно жодної зморшки. При цьому зліва на підборідді у співачки помітний неприродний вигин.

У коментарях дописувачі відзначили, що Пугачова виглядає неприродно і занадто захоплюється фільтрами. Деякі її навіть не впізнали.

"Перебір з фотошопом. Просто непристойно. При величезній любові до Алли", "Штучна грація", "Фотошоп", "А хто це?", "Фільтри-це річ", — написали в коментарях.

Раніше "Телеграф" писав, що 72-річна Алла Пугачова вперше за багато місяців вийшла в світ і показала оновлену зовнішність.