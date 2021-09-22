Рус

"Штучна, перебір з фотошопом": Пугачову розкритикували в мережі за "чужу" зовнішність (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
58
Алла Пугачова Новина оновлена 22 вересня 2021, 12:04
Алла Пугачова

На обличчі 72-річної Алли Пугачової не видно жодної зморшки.

Російська співачка Алла Пугачова не приховує, щоб вдається до послуг лікарів і косметологів, щоб зберегти молодість в свої 72 роки. Однак, попри це, примадонна прагне ще більше поліпшити свої знімки в соцмережах через що вдається до фотошопу.

Свіже фото співачки з’явилося в Інстаграм її дочки Лізи Галкіної. "Шикарна грація", — написала вона в пості.

На знімку обличчя Алли Пугачової зображено великим планом. Зірка оновила зачіску, перефарбувавшись в платиновий блонд. Артистка зробила макіяж в ніжних відтінках і одягла великі аксесуари. Цікаво, що на обличчі 72-річної Пугачової не видно жодної зморшки. При цьому зліва на підборідді у співачки помітний неприродний вигин.

У коментарях дописувачі відзначили, що Пугачова виглядає неприродно і занадто захоплюється фільтрами. Деякі її навіть не впізнали.

"Перебір з фотошопом. Просто непристойно. При величезній любові до Алли", "Штучна грація", "Фотошоп", "А хто це?", "Фільтри-це річ", — написали в коментарях.

Раніше "Телеграф" писав, що 72-річна Алла Пугачова вперше за багато місяців вийшла в світ і показала оновлену зовнішність.

Теги:
#Пугачова #Алла Пугачова
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Політика
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Сергій Шефір — перший помічник президента України і засновник "Студії Квартал-95"
Сергія Шефіра намагалися вбити: перші деталі НП і фото
Дата публікації
Категорія
Заступник голови партії «Батьківщина» Вадим Івченко
Депутати так налякані можливим розпуском, що робитимуть все, аби всидіти у своїх кріслах – нардеп Івченко
Дата публікації
Категорія
Ілюстративне фото
Ковідом в Україні перехворіла вже половина населення, це призупинить нову хвилю хвороби, - лікар
Дата публікації
Категорія
В Україні за минулу добу зробили 82 243 тести на COVID-19
Кількість хворих і госпіталізованих з COVID-19 стрімко зростає
Дата публікації
Категорія
Субсидії українцям у 2021 році обіцяють виплатити всі
Українцям обіцяють залишити субсидії: що приготували нардепи