Дикі кабани "віджали" у Шакіри телефон і сумочку

Співачка піддалася нападу диких кабанів в парку з сином

Деякі тварини рятують життя, а деякі користуються неуважністю роззяв. Останнє сталося з відомою колумбійської співачкою Шакірою під час прогулянки по парку в Барселоні з 8-річним сином.

За словами 44-річної світової знаменитості, дикі кабани напали на неї, схопили її сумку і втекли в ліс. Про це пише BBC.

"Вони забрали мою сумку в ліс з моїм мобільним телефоном", — розповіла Шакіра. Також в середу, 29 вересня, зірка поділилася своєю історією в Інстаграмі.

Дикі кабани напали на Шакіру

Артистка стала жертвою агресивних тварин, які останнім часом вторгаються в каталонську столицю. Як повідомляє видання, тільки в 2016 році в іспанську поліцію надійшло 1187 телефонних дзвінків про те, що дикі кабани нападають на собак, грабують годівниці для кішок, затримують рух і нападають на машини.

Кабани, які можуть переносити найрізноманітніші хвороби, є одними з найбільш агресивних тварин в світі і можуть вижити практично в будь-якому середовищі. Їх все більше тягне в міста, де вони живуть за рахунок сміття, викинутого людьми. Їх кількість різко зросла по всій Європі, і, за останніми оцінками, в даний час перевищує 10 мільйонів по всьому континенту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американська співачка Брітні Спірс позбулася багаторічної опіки свого батька Джеймі Спірса.