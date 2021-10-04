Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво назвав українок прикладом для всіх жінок

За словами шеф-кухаря, українки вміють знаходити баланс між родиною та роботою.

Відомий кулінар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно обурив читачів своїми пікантними фото, розповів, що він думає про українських жінок.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Кулінарний експерт вважає, що українки не є карʼєристками та затятими трудоголіками. На його думку, вони не намагаються довести чоловікам, що теж сильні, на відміну від дівчат із Канади.

Ектор розповідає що там жінки справжні трудівниці та завжди хочуть бути першими серед інших. Вони ще з самого дитинства привчаються бути успішними та перемагати.

За словами кулінара, канадські жінки лише два рази в рік мають відпустку і більшість свого часу проводять на роботі. Окрім того, нерідко трапляється так, що чоловік залишається вдома з дітьми, а працює в родині жінка.

Також Ектор каже, що для канадських дівчат дуже важливо з усіма комунікувати, мати хороші стосунки із сусідами та займатися благодійністю. Якщо вони хочуть завести собаку, то беруть її лише з притулку. За словами кулінарного експерта, жінки із Канади навіть трохи різкі під час прийняття рішень, на роботі, в родині.

Ектор вважає, що українкам не потрібно бути такими, адже вони "вже ідеальні та прекрасні". На думку відомого кулінара, українські жінки вміють знаходити баланс між роботою і родиною. Вони "мʼякі та ідеальні". Ектор каже, що чоловіки не однієї нації хочуть створити родину з українками, і він в тому числі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні цього року Ектор Хіменес-Браво поскаржився на хейт через те, що він розмовляє російською, хоча раніше всі свої дописи у соцмережах писав українською мовою.