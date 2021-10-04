Осадча виправдалася за скандал з поліцейським ескортом в Трускавці

Телеведуча вибачилася за поїздку на поліцейському авто з мигалками в Трускавці

Відома українська телеведуча Катерина Осадча розповіла, чому поліцейський автозак з включеними мигалками доставив її на вокзал в Трускавці, де ведуча "Світського життя" брала інтерв’ю у нардепів на з’їзді партії "Слуга народу". За словами ведучої, вона і гадки не мала, що така ситуацію викличе скандал в співтоваристві.

Відео з поїздки Осадча виклала тоді в соцмережі Інстаграм, але зараз на її сторінці ролик відсутній. Замість цього був опублікований пост з вибаченням.

"Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг після пізньої зйомки. Я з вдячністю відгукнулася на пропозицію про допомогу, адже мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг не було. Тож, перепрошую за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом", — написала Осадча.

Осадча вибачилася за пост з поліцейськими

У коментарях підписники зіркової мами трьох дітей розділилися на два табори. Одні підтримали телеведучу, а інші відписали, що вона нічим не відрізняється від інших жінок, що годують і користування такими "виборчими" послугами поліції неприпустиме.

Нагадаємо, що третю дитину телеведуча народила 19 серпня. Батьком малюка став чоловік Осадчої, актор і телеведучий Юрій Горбунов. Додамо, що зіркова мама дуже працьовита. Буквально на наступний день після пологів Осадча приступила до зйомок.