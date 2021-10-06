Капітан Кірк зі "Star Trek" летить на орбіту

Організацію польоту на себе взяла компанія Blue Origin

У вівторок, 12 жовтня, в Техасі повинен відбутися черговий експериментальний політ ракети New Shepard компанії мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin. Одним із його учасників планує стати канадський актор Вільям Шетнер, відомий роллю капітана Джима Кірка в оригінальному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek).

Про подію повідомляє BBC.

У 2021 році Шетнер виповнилося 90 років. Таким чином, якщо політ 12 жовтня відбудеться, актор офіційно встановить новий віковий рекорд по перебуванню людини в космосі. Вихід на орбіту зробить улюбленця мільйонів телеглядачів найстарішим астронавтом за всю історію Землі.

"Я вже давно чую про космос. Користуюся нагодою, щоб побачити це на власні очі. Яке диво", — прокоментував підготовку до польоту сам Вільям Шетнер.

У компанії Blue Origin підтвердили, що 90-річний Шетнер відправиться в космос

Компанію "капітану Кірку" складуть віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс, а також екс-інженер NASA. Також на місце у кораблі претендує один зі співзасновників компанії-розробника програмного забезпечення, спеціалізацією якого є клінічні дослідження.

Повідомляється, що політ New Shepard, як і пробний липневий, не триватиме більше 10 хвилин. При цьому корабель планують підняти на більш 100 км над землею, подолавши так звану лінію Карман.

Додамо, що Вільям Шетнер виконав роль капітана Кірка у відомій сай-фай франшизі "Зоряний шлях" ще в 1960-х роках. Пізніше він навіть з’являвся у нових фільмах.

Капітан Кірк (Вільям Шетнер) і Спок (Леонард Німой) в оригінальному "Стар Трек"

Нагадаємо, 20 липня 2021 року засновник Amazon і найбагатша людина Землі Джефф Безос провів свій перший експериментальний "туристичний" політ в космос. "Телеграф" розповідав, якими враженнями поділився бізнесмен від перебування на орбіті.