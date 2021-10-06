Рус

Капітан Кірк зі "Star Trek" летить на орбіту

Автор
Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2
Шетнер стане найстарішою людиною, який побуває на орбіті Землі
Шетнер стане найстарішою людиною, який побуває на орбіті Землі

Організацію польоту на себе взяла компанія Blue Origin

У вівторок, 12 жовтня, в Техасі повинен відбутися черговий експериментальний політ ракети New Shepard компанії мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin. Одним із його учасників планує стати канадський актор Вільям Шетнер, відомий роллю капітана Джима Кірка в оригінальному серіалі "Зоряний шлях" (Star Trek).

Про подію повідомляє BBC.

У 2021 році Шетнер виповнилося 90 років. Таким чином, якщо політ 12 жовтня відбудеться, актор офіційно встановить новий віковий рекорд по перебуванню людини в космосі. Вихід на орбіту зробить улюбленця мільйонів телеглядачів найстарішим астронавтом за всю історію Землі.

"Я вже давно чую про космос. Користуюся нагодою, щоб побачити це на власні очі. Яке диво", — прокоментував підготовку до польоту сам Вільям Шетнер.

У компанії Blue Origin підтвердили, що 90-річний Шетнер відправиться в космос
У компанії Blue Origin підтвердили, що 90-річний Шетнер відправиться в космос

Компанію "капітану Кірку" складуть віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс, а також екс-інженер NASA. Також на місце у кораблі претендує один зі співзасновників компанії-розробника програмного забезпечення, спеціалізацією якого є клінічні дослідження.

Повідомляється, що політ New Shepard, як і пробний липневий, не триватиме більше 10 хвилин. При цьому корабель планують підняти на більш 100 км над землею, подолавши так звану лінію Карман.

Додамо, що Вільям Шетнер виконав роль капітана Кірка у відомій сай-фай франшизі "Зоряний шлях" ще в 1960-х роках. Пізніше він навіть з’являвся у нових фільмах.

Капітан Кірк (Вільям Шетнер) і Спок (Леонард Німой) в оригінальному "Стар Трек"
Капітан Кірк (Вільям Шетнер) і Спок (Леонард Німой) в оригінальному "Стар Трек"

Нагадаємо, 20 липня 2021 року засновник Amazon і найбагатша людина Землі Джефф Безос провів свій перший експериментальний "туристичний" політ в космос. "Телеграф" розповідав, якими враженнями поділився бізнесмен від перебування на орбіті.

Теги:
#Космос #Актор #Джефф Безос #Star Trek #Політ у космос #Blue Origin #Вільям Шетнер
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Економіка та Фінанси
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Категорія
Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні
Незважаючи на погіршення COVID-обстановки, ЄС вирішив поки не відгороджуватися від українських туристів
Дата публікації
Категорія
Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген
Хто така Френсіс Хоген і навіщо вона пішла проти Facebook: історія боротьби однієї людини проти корпорації
Дата публікації
Категорія
На фото — капітан Артур Єрохін
З’явилося нове відео, як капітан напав на підлітків в Чернігові і загинув
Дата публікації
Категорія
Врач-косметолог Алла Дворянин
Як доглядати за шкірою восени та що її "вбиває" - інтерв'ю з косметологом Аллою Дворянин