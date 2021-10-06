Капитан Кирк из "Star Trek" летит на орбиту

Организацию полета на себя взяла компания Blue Origin

Во вторник, 12 октября, в Техасе должен состояться очередной экспериментальный полет ракеты New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. Одним из его участников планирует стать канадский актер Уильям Шетнер, известный ролью капитана Джима Кирка в оригинальном сериале "Звездный путь" (Star Trek).

О событии сообщает BBC.

В 2021 году Шетнеру исполнилось 90 лет. Таким образом, если полет 12 октября состоится, актер официально установит новый возрастной рекорд по пребыванию человека в космосе. Выход на орбиту сделает любимца миллионов телезрителей самым старым астронавтом за всю историю Земли.

"Я уже давно слышу о космосе. Пользуюсь возможностью, чтобы увидеть это собственными глазами. Какое чудо", — прокомментировал подготовку к полету сам Уильям Шетнер.

В компании Blue Origin подтвердили, что 90-летний Шетнер отправится в космос

Компанию "капитану Кирку" составят вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, а также экс-инженер NASA. Помимо прочего на место в корабле претендует один из соучредителей компании-разработчика программного обеспечения, специализацией которого являются клинические исследования.

Сообщается, что полет New Shepard, как и пробный июльский, не продлится более 10 минут. При этом корабль планируют поднять на более 100 км над землей, преодолев так называемую линию Карман.

Добавим, что Уильям Шетнер исполнил роль капитана Кирка в известнейшей сай-фай франшизе "Звездный путь" еще в 1960-х годах. Позже он даже появлялся в более новых фильмах.

Капитан Кирк (Уильям Шетнер) и Спок (Леонард Нимой) в оригинальном "Стар Треке"

Напомним, 20 июля 2021 года основатель Amazon и богатейший человек Земли Джефф Безос провел свой первый экспериментальный "туристический" полет в космос. "Телеграф" рассказывал, какими впечатлениями поделился бизнесмен от пребывания на орбите.