Складнощі залишаться позаду: астролог склала гороскоп на тиждень 18-24 жовтня

На нас чекають зміни як у фінансовій сфері, так і в особистих і ділових відносинах.

Протягом тижня відбувається багато важливих подій — перша — 18 жовтня Меркурій зупиняється і з 19 жовтня — переходить в директний рух. Стане набагато легше — більшість складнощів залишаться позаду, багато питань благополучно вирішаться, особливо після 21 жовтня, коли Юпітер вийде зі стаціонарної фази і почне прямий рух. Протягом тижня відбудеться прорив у багатьох справах, розширення і вихід на новий рівень. Гарний час для проведення зустрічей, запуску реклами, виступів, читання лекцій.

20 жовтня Повня у Овні о 17:57 за київським часом, принесе з собою енергії оптимізму, радості, бадьорості, дитячої безпосередності. А це допоможе легше адаптуватися до напружених ситуацій, обумовленим напруженим аспектом Марс — Плутон (точний аспект 22 жовтня). Планетарні енергії зажадають компромісу, об’єктивного аналізу ситуації, глибоких і конструктивних перетворень.Про це "Телеграфу" розповіла астролог Марина Скаді.

Третя декади жовтня пройде під знаком змін у фінансовій сфері, в особистих і ділових відносинах, в партнерство і співпрацю. Після повного місяця люди стануть більш імпульсивними і войовничими, з’явиться прагнення до боротьби за кардинальні реформи на виробництві, в кар’єрі, підприємницьких справах.

23 жовтня о 07:51 за київським часом Сонце входить в знак Скорпіона до 22 листопада — це трансформаційний, глибокий період, дуже важливий для кожного. Скорпіон — енергетично сильна знак, але при цьому чутливий і прихований. Нові обставини змусять багатьох людей змінити спосіб мислення чи дій. Кращий час для усвідомлення своєї місії і визначення цілей.

18 жовтня, понеділок, висхідний Місяць в Овні з 13:03, до цього період Місяця без курсу в Рибах — з 2:21 до 13:03, що акцентує фіксацію на сфері не проявленого — на почуттях, відчуттях, образах і враження. Гармонійний аспект з Сатурном після переходу в знак Овна, сприяє підведенню підсумків пройденого шляху. Допомагає переосмислити, перевірити, заглибитися в пошуки причин і наслідків в найпотаємніші куточки системи, зрозуміти, що стоїть за тим чи іншим процесом. Посилюється потреба в своєрідному спокої, приходить усвідомлення і прийняття того, що мрії та реальність — це різні поняття. У цей день відбувається жорсткий відбір для подальшої реалізації найщиріших прагнень. Тільки ті процеси, які пов’язані між собою, послідовні з усіма попередніми стадіями — проявляться і здійсняться.

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19 жовтня, вівторок, висхідний Місяць в Овні в гармонійному аспекті з Венерою, Меркурій з цього дня в директному русі, що позитивно відіб’ється на всіх справах. День перед повним Місяцем — сьогодні проявляється, представляється загального огляду все те, до чого йшла робота, система. Тепер в повноцінному вигляді розкривається на найвищому рівні розвитку будь-який процес. Якщо спочатку були протиріччя з іншими людьми, то зараз все готові до об’єднання і отримання результату. Багато досягають успіху, виявляють таланти і здібності, отримують визнання і винагороду. В цілому, день сприятливий, якщо прагне до компромісу, співпраці, взаємної користі. Застояні справи і проекти отримують темп.

20 жовтня, середа, Повня в Овні о 17:57 за київським часом, період Місяця без курсу з 17:56 до 22:59 після чого Місяць переходить в знак Тельця. Опозиція з Марсом, гармонійний аспект з Юпітером і напруга з Плутоном, створює потужні потоки енергії, символізує рух, день має свою особливу забарвлення, свій ритм. День серйозних провокацій, що доходять до злочинів. Необхідні обережність і уважність у виконанні будь-якої справи. Правильно використовуючи потенціал повного місяця, можна зробити великий прорив в справах, впритул наблизитися до цілей. Це день змін — багато процесів завершуються, гармонія досягається через оновлення. Своєрідний перехід через кордон, день випробувань, потрібна висока організованість і готовність відстоювати свої інтереси, при цьому зберігаючи баланс в системі, структурі, в якій ви перебуваєте. Людина зріла, як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні, отримує певний бонус від Всесвіту, допуск до майбутнього завершення, після чого можна буде насолодитися результатами праці. Причому, вік не має значення, тут інше — відповідальність за себе і оточуючих. Пасивні, ледачі люди можуть відчути себе дуже погано, втратити зв’язок з реальністю і упустити сприятливі можливості.

21 жовтня, четвер, щербатий Місяць у Тельці в напруженому аспекті з Сатурном, пізно ввечері з’єднується з Ураном. Протягом дня виникає багато невідкладних справ, при цьому з’являються перешкоди і протиріччя. Потрібно самовладання, терпіння, витривалість і готовність приймати нові правила, в зв’язку з пандемією. При всіх неприємні моменти, день все ж може виявитися дуже продуктивним. Напружений зовнішній фон звичайно псує настрій, але не варто піддаватися паніці — займайтеся насущними справами, використовуйте кожну хвилину з користю. Слушна нагода для вирішення фінансових питань, створення фундаменту, адже запорука успіху в будь-якій справі — надійна база. Телець — земний знак, прихильник стабільності і комфорту. При дотриманні всіх норм, законів, правил, цілком можлива реалізація бажаного. Місяць у Тельці трохи загальмовує наші реакції, а оскільки в цей день напругу з Сатурном, то багатьом захочеться компенсації, наприклад, з’їсти щось солоденьке, смачне і шкідливе. Якщо є можливість, краще залишитися вдома і зайнятися облаштуванням житла, заготовками на зиму, планування витрат на найближчий час.

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22 жовтня, п’ятниця щербатий Місяць у Тельці в гармонії з ретро Нептуном, напрузі з Юпітером, а до вечора формується гармонійний аспект з Плутоном. Місяць у Тельці в статусі екзальтації, сприяє поліпшенню матеріального становища, підвищення добробуту, пошуку ресурсів, формування капіталу. Хороший день для покупки нерухомості, автомобіля, вирішення сімейних питань, серйозних розмов з родичами. Люди прагнуть до спокою, чуттєвих насолод, матеріальній вигоді, естетичному задоволенню. До вечора зусилля багатьох людей будуть винагороджені, вдасться досягти задоволення, виявитися в комфортній, затишній обстановці — адже дні після повного місяця завжди дуже інтенсивні, часу на відпочинок не вистачає. Але вечір п’ятниці для багатьох виявиться щасливим і результативним.

23 жовтня, субота, щербатий Місяць в Близнюках з 10:57, до цього всю ніч період Місяця без курсу в знаку Тельця. Сонце увійшло в знак Скорпіона. Сонце — це Дух, цілі, місія людини. Скорпіон — дуже сильний знак, але при цьому чутливий і прихований. У найближчий місяць варто приділити увагу роботі з підсвідомістю, прагнути до більшої усвідомленості і духовного зростання — в період активних енергій Скорпіона стояти на місці не вийде — людина або розвивається, або деградує. Сьогодні відповідний день для того, щоб підготувати себе до нового процесу трансформації періоду — вже через тиждень часу на роздуми не буде — адже наступний Молодик 2 листопада відбудеться в Скорпіоні, також з 30 жовтня Марс увійде в цей знак, а з 6 листопада — Меркурій. Постарайтеся потужну енергію направити на створення — якщо ви давно хотіли кардинальних змін в житті — то найближчим часом буде можливість їх реалізувати.

24 жовтня, неділю, щербатий Місяць в Близнюках, в гармонійному аспекті з управителем цього знака — з Меркурієм. День сприятливий для різних контактів, для укладення договорів, підписання важливих документів, угод купівлі-продажу, внесення завдатку, для торгових справ, особливо що стосуються нерухомості. Багато телефонних розмов, максимум спілкування, але вся ця суєта сприяє нервозності. Хороший день для отримання потрібних знань, відомостей, зав’язування корисних контактів. Можливе отримання довгоочікуваного звістки, цінної пошти. Вдало складаються стосунки з публікою, рекламна діяльність і ділові поїздки. Приділіть увагу своїм рідним і близьким, повсякденним домашнім турботам. Навіть якщо відносини досить напружені з родичами, сьогодні можна поліпшити відносини. Поспілкуйтеся з дітьми — ваш досвід допоможе їм у їх інтелектуальному розвитку, набутті практичних навичок, навчанні правилам гігієни і харчування. На сімейних і любовних відносинах благотворно позначаться спільні інтелектуальні заняття, ігри, а також прогулянки та оздоровчі заходи. Закуповуйте продукти, заготовлюйте про запас — зима близько.

Раніше "Телеграф" називав знаки Зодіаку, з якими можна побудувати стосунки на все життя.