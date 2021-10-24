У мережі злили інтимні відео блогерші Lola Bunny, яка роздяглася в центрі Москви (18+)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 54
У Telegram є безліч каналів, де викладені відверті фото і відео з дівчиною
Інстаграм-модель Лола Банні (Lola Bunny), яка оголила груди на Червоній площі в Москві, заробляє тим, що викладає еротичні кадри на OnlyFans — сервіс, де з будь-яким контентом можна ознайомитися за платну підписку на автора.
Після того, як в мережу злили відео, на якому світловолоса модель біля храму в Москві піднімає топ і оголює груди, Лоліта Богданова (справжнє ім’я Lola Bunny) почала отримувати повідомлення ненависті і загрози смертю. Сама модель заявляє, що відео знято 2 або 3 роки тому, і вибачилася, що образила почуття віруючих. За словами Богданової, ролик в мережу був викладений не нею і вона дуже шкодує про його публікацію.
Тим часом інтерес до Лоли Банні зростає з кожним днем. Свою особисту сторінку в Інстаграмі дівчина закрила, але в соцмережі також є сторінки з фото Лоліти.
Відразу з’явилося багато сумнівних каналів в Telegram, в яких за гроші нібито продають її голі фото і інтимні відео. Також в мережі можна у відкритому доступі знайти порно-контент за участю Лоли Банні.
Те, що на відео дійсно Лола Банні, каже її татуювання, розміщене на правій частині тіла на ребрі.
Нагадаємо, що тепер Лоліті Богдановій загрожує рік позбавлення волі. У Росії на вебкам-модель завели кримінальну справу.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-