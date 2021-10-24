У мережі злили інтимні відео блогерші Lola Bunny, яка роздяглася в центрі Москви (18+)

У Telegram є безліч каналів, де викладені відверті фото і відео з дівчиною

Інстаграм-модель Лола Банні (Lola Bunny), яка оголила груди на Червоній площі в Москві, заробляє тим, що викладає еротичні кадри на OnlyFans — сервіс, де з будь-яким контентом можна ознайомитися за платну підписку на автора.

Після того, як в мережу злили відео, на якому світловолоса модель біля храму в Москві піднімає топ і оголює груди, Лоліта Богданова (справжнє ім’я Lola Bunny) почала отримувати повідомлення ненависті і загрози смертю. Сама модель заявляє, що відео знято 2 або 3 роки тому, і вибачилася, що образила почуття віруючих. За словами Богданової, ролик в мережу був викладений не нею і вона дуже шкодує про його публікацію.

Тим часом інтерес до Лоли Банні зростає з кожним днем. Свою особисту сторінку в Інстаграмі дівчина закрила, але в соцмережі також є сторінки з фото Лоліти.

Відразу з’явилося багато сумнівних каналів в Telegram, в яких за гроші нібито продають її голі фото і інтимні відео. Також в мережі можна у відкритому доступі знайти порно-контент за участю Лоли Банні.

Скріншот порно-відео з Лолою Банні

Те, що на відео дійсно Лола Банні, каже її татуювання, розміщене на правій частині тіла на ребрі.

Нагадаємо, що тепер Лоліті Богдановій загрожує рік позбавлення волі. У Росії на вебкам-модель завели кримінальну справу.