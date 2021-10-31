В Україні перевели годинник: котра зараз година у Києві

Вночі 31 жовтня українці спали на годину довше.

Традиційно в середині осені Україна остаточно прощається з літом і переходить на зимовий час. Незважаючи на те, що влада намагалася "позбутися" цієї традиції, але поки що це були лише спроби.

У 2021 році перехід на зимовий час випав на ніч із 30 на 31 жовтня. О 4 ранку українці перевели свій годинник на годину назад.

Як дізнатися котра зараз година?

Сучасні гаджети повинні були автоматично перевести час, але якщо Ви хочете переконатися і "перевірити" свій телефон/комп’ютер/смарт-годинник, то можна виконати наступне:

"Запитати" у гугла. Введіть у пошуковику запит "точний час" і годинник з актуальним часом з’явиться під рядком пошуку.

Можна також набрати на мобільному телефоні комбінацію *160# та виклик. Вам прийде повідомлення з точним часом та датою – послуга безкоштовна.

Раніше "Телеграф" писав, як легше адаптуватися та зменшити стрес при переході на зимовий час.