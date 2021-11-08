Jerry Heil розповіла про своє найдивніше побачення

Співачка розповіла, як хлопець на побаченні намагався погодувати її зі своєї ложки.

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я Яна Шемаєва), яка нещодавно одружилася сама із собою, розповіла про найдивніший "підкат" до неї з боку хлопців.

Про це 26-річна співачка розповіла в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

Дівчина згадала, як хлопець постійно намагався порушити її особистий простір.

"Найдивніший "підкат" був, коли я пішла на побачення з диваком, який увесь час намагався мене міцно обійняти, почастувати авокадо зі своєї ложки і казав, що "ти не сприймаєш знаки всесвіту і боїшся віддатись потоку", — розповіла артистка.

В інтерв’ю співачка також постаралася пригадати найромантичніші знаки уваги, які їй надавали шанувальники.

"Найромантичніше — не знаю… Я ще цього чекаю. Але було дуже мило, коли колишній мені привіз кавун. Це було просто мило", — зазначила Яна.

Дівчина також пояснила, чому вона так детально висвітлює своє життя у соцмережах. За її словами, вона сподівається, що її досвід зможе допомогти її шанувальникам уникнути якихось помилок.

"У мене є мета, якій я підкоряю всі свої дії. Я така відкрита, тому що я розумію, що в країні немає, наприклад, сексуальної освіти і якісь мої проблеми для когось можуть стати якимось уроком. Або мої життєві уроки, які я пройшла, і пройшла успішно, ними потрібно поділитися чи просто розповісти станом на цей момент як воно є, тому я цим ділюся, – пояснює Шемаєва.

Зазначимо, що Jerry Heil часто ділиться з фанатами подробицями свого особистого життя. Наприклад, вона розповіла про те, що все ще незаймана і поки що не зустріла свою другу половинку. Також вона обговорювала з фанатами подробиці своїх невдалих побачень.

Повний текст інтерв’ю із Jerry Heil вийде на "Телеграфі" 9 листопада.

Нещодавно Jerry Heil повідомила про запуск свого власного шоу, схожого за форматом на "Холостячку". За її словами, це буде такий собі інста-формат реаліті "Холостячка" у форматі speed dating (швидкі побачення), щоб за мінімум часу познайомитися з максимумом різних молодих людей.