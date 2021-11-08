Рани на згадку: дівчина Тіматі Саша Доні показала розбиті ноги
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Під час поїздки велосипедом щось пішло не так
Модель Саша Доні, яка за багатьма припущеннями є новою дівчиною репера Тіматі, серйозно травмувалася під час відпустки.
Фото травм вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що 19-річна дівчина з України зараз відпочиває на Мальдівах і вирішила спробувати оглянути краєвиди з нового кута в рамках велосипедної прогулянки.
Але під час їзди щось пішло не так, оскільки дівчина розбила ноги, і показала фото, як у неї здерти права коліна та поранено ліве стегно. Ми розмили рани на фото, щоб нікого не шокувати.
Хоча на початку прогулянки нічого не передрікало лиха.
"Wounds for memory", — написала вона у підписі, що можна перекласти як "Рани на згадку".
Варто зауважити, що багато хто в коментарях почав шукати в інциденті глибокий зміст і припустив, що причина травми в помилковому шляху по життю чи навроку.
Як повідомляв "Телеграф", вперше чутки про роман Тіматі та Саші Доні пішли після їхнього спільного відпочинку на острові Міконос у Греції цього літа.
При цьому молода українка регулярно радує підписників в Інстаграм дуже відвертими фотографіями.
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