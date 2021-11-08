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Рани на згадку: дівчина Тіматі Саша Доні показала розбиті ноги

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Саша Доні зараз відпочиває на Мальдівах Новина оновлена 08 листопада 2021, 18:22
Саша Доні зараз відпочиває на Мальдівах

Під час поїздки велосипедом щось пішло не так

Модель Саша Доні, яка за багатьма припущеннями є новою дівчиною репера Тіматі, серйозно травмувалася під час відпустки.

Фото травм вона опублікувала на своїй сторінці у Instagram, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що 19-річна дівчина з України зараз відпочиває на Мальдівах і вирішила спробувати оглянути краєвиди з нового кута в рамках велосипедної прогулянки.

Але під час їзди щось пішло не так, оскільки дівчина розбила ноги, і показала фото, як у неї здерти права коліна та поранено ліве стегно. Ми розмили рани на фото, щоб нікого не шокувати.

Саша Доні поранила обидві ноги на Мальдівах
Саша Доні поранила обидві ноги на Мальдівах

Хоча на початку прогулянки нічого не передрікало лиха.

"Wounds for memory", — написала вона у підписі, що можна перекласти як "Рани на згадку".

Варто зауважити, що багато хто в коментарях почав шукати в інциденті глибокий зміст і припустив, що причина травми в помилковому шляху по життю чи навроку.

Реакція підписників на поранення Саші Доні
Реакція підписників на поранення Саші Доні

Як повідомляв "Телеграф", вперше чутки про роман Тіматі та Саші Доні пішли після їхнього спільного відпочинку на острові Міконос у Греції цього літа.

При цьому молода українка регулярно радує підписників в Інстаграм дуже відвертими фотографіями.

Теги:
#Тіматі #Саша Доні
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