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Пішохідні переходи для їжаків з’явилися на Закарпатті (фото)

Автор
Тетяна Веремєєва
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На українському курорті побудували незвичайні пішохідні переходи
На українському курорті побудували незвичайні пішохідні переходи

Місцева влада стурбована, що останнім часом їжаки часто стають винуватцями дорожніх пригод у цій місцевості

На Закарпатті вирішили зробити безпечними дороги не тільки для людей, а й для тварин, створивши пішохідний перехід для їжаків.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

В адміністрації курорту "Воєводине" звертають увагу на те, що цього року дуже багато їжаків і влада стурбована тим, що на жвавих дорогах тварини часто стають перешкодами для транспортних засобів. Саме тому було ухвалено рішення про регулювання руху між автомобілями та їжаками.

Нагадаємо, соцмережі підірвало відео, на якому видно, як ведмідь залазить до автомобіля. Відомо, що в Чорногорії дівчина залишила відчиненими двері своєї машини, а тварина скористалася ситуацією і залізла в салон авто. Коли власниця побачила незвичайного гостя, вона страшенно злякалася.

Також "Телеграф" писав, що кілька вулиць у Чернівцях закрили на карантин після того, як на одній із них білка покусала двох людей. Причиною для карантину стало те, що білка була хвора на сказ. Тварина померла, а постраждалі зараз одержують вакцину проти сказу.

Теги:
#Закарпатті #Тварини
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