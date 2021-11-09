Пешеходные переходы для ежиков появились на Закарпатье (фото)

Местные власти обеспокоены, что в последнее время ежи часто становятся виновниками дорожных происшествий в этой местности

В Закарпатской области решили сделать безопасными дороги не только для людей, но и для животных, создав пешеходный переход для ежей.

Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

В администрации курорта "Воеводино" обращают внимание на то, что в этом году очень много ежей и власти обеспокоены тем, что на оживленных дорогах животные очень часто становятся препятствиями для транспортных средств. Именно поэтому было принято решение о регулировании движения между автомобилями и ежами.

Напомним, соцсети взорвало видео, на котором видно, как медведь залазит в автомобиль. Известно, что в Черногории девушка оставила открытой дверь своей машины, а животное воспользовалось ситуацией и залезло в салон авто. Когда владелица увидела необычного гостя, она ужасно испугалась.

Также "Телеграф" писал, что несколько улиц в Черновцах закрыли на карантин после того, как на одной из них белка покусала двоих человек. Причиной для карантина стало то, что белка была больна бешенством. Животное умерло, а пострадавшие сейчас получают вакцину против бешенства.