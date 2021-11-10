Колишня Тіматі Решетова засвітилася із можливим новим хлопцем (фото)

Решетовій приписували вже кілька романів

У мережі з’явилося фото ймовірного нового хлопця російської моделі та колишньої громадянської дружини репера Тіматі Анастасії Решетової.

Знімок пари опублікував Telegram-канал "Тільки нікому", повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що знімок нібито зроблено в Дубаї, і на ньому зображена дівчина, дуже схожа фігурою та обличчям на Решетову, а з нею — чоловік.

Варто зауважити, що юнак має схожий типаж, як у Тіматі.

Анастасія Решетова з ймовірним новим хлопцем у Дубаї

У коментарях користувачі мережі обговорюють, що чоловік схожий на колишнього хлопця Ріани, і насправді фото може бути випадковим.

Нагадаємо, що Решетова вже багато місяців як почала носити закритий одяг і хустки, через що в мережі пішли обговорення, що її новий кавалер мусульманин.

Після розставання з Тіматі Решетова подалася до мусульманства

Їй деякий час приписували роман із племінником лідера Чечні Хамзатом Кадировим, але дівчина спростувала ці чутки.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно вона офіційно зізналася, що стала мусульманкою.

Тим часом сам Тіматі, судячи з усього, зустрічається з 19-річною киянкою Сашою Доні.