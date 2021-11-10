Бывшая Тимати Решетова засветилась с возможным новым парнем (фото)

Решетовой приписывали уже несколько романов

В сети появилось фото предполагаемого нового парня российской модели и бывшей гражданской жены рэпера Тимати Анастасии Решетовой.

Снимок пары опубликовал Telegram-канал "Только никому", сообщает "Телеграф".

Отмечается, что снимок якобы сделан в Дубае, и на нем запечатлена девушка, очень похожая по фигуре и лицу на Решетову, а с ней — мужчина.

Стоит заметить, что молодой человек имеет схожий типаж, как у Тимати.

Анастасия Решетова с предполагаемым новым парнем в Дубае

В комментариях пользователи сети обсуждают, что мужчина похож на бывшего парня Рианы, и что на самом деле фото может быть случайным.

Напомним, что Решетова уже много месяцев как начала носить закрытую одежду и платки, ввиду чего в сети пошли обсуждения, что ее новый кавалер мусульманин.

После расставания с Тимати Решетова подалась в мусульманство

Ей некоторое время приписывали роман с племянником лидера Чечни Хамзатом Кадыровым, но девушка опровергла эти слухи.

Как сообщал "Телеграф", недавно она официально призналась, что стала мусульманкой.

Тем временем сам Тимати, по всей видимости, встречается с 19-летней киевлянкой Сашей Дони.