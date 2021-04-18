"Уже свадьбу прогнозируют": бывшая Тимати ответила, состоит ли она в отношениях с племянником Кадырова

Российская модель, а с недавних пор и певица Анастасия Решетова, которая в своем время жила в гражданском браке с рэпером Тимати, опровергла слухи о романе с женатым племянником главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова - 24-летним Хамзатом, который является министром по физической культуре и спорту.

Telegram-канал YOBAJUR передает, что в росСМИ пишут об романтических отношениях Хамзата с 25-летней Настей, якобы пара вместе с прошлого года и "именно Хамзат задаривал Настю двухметровыми букетами роз в Дубай". Отмечается, что раз в неделю мужчина организовывает частные рейсы модели, стоимостью 2,5 млн рублей (около 923 тысячи гривен). Решетову, которая воспитывает однолетнего сына Тимати - Ратмира, даже не смущает тот факт, что Хамзат, с 2016 года, женат на Иман Магомадовой, которая недавно родила ему сына Турпал-Али.

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В сториз Инстаграма Анастасия ясно дала понять, что это "чушь полная".

"Из правды там только то, что меня зовут Анастасия Решетова. Я удивляюсь, как люди все перекручивают и сочиняют целые истории из ничего. Сейчас кто-то лайк поставит, а все уже свадьбу прогнозируют", - отметила модель.

Решетова ответила своим подписчикам, что за ней действительно ухаживает мужчина, но он живет в Европе.

Стоить добавить, что недавно девушка поздравила всех мусульман со священным праздником Рамадан.

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Напомним, что бывшая девушка Тимати, певица Алекса, 16 апреля впервые стала мамой.