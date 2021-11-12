Журналісти розкрили таємне значення прикраси дружини принца Гаррі Меган Маркл (фото)

Меган Маркл не вперше одягає на себе амулет від пристріту.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл часто опиняється у центрі загальної уваги. Її стиль і фігуру постійно обговорюють як шанувальники, так і хейтери. А через постійні конфлікти з королівською родиною Британії у Маркл навіть з’являлися суїцидальні думки.

Не дивно, що при цьому актриса хоче захистити себе від негативної енергії і носить оберіг від пристріту. Принаймні у цьому переконані журналісти видання Page Six.

Як пише видання, Маркл прийшла на конференцію в браслеті фірми Матео "Eye of Protection" ("Захисне око"), вартістю 1500 доларів. Прикрашений діамантами браслет герцогині Сассекської виготовлений із 14-каратного золота. На сайті бренду йдеться, що він "відводить небажану енергію" і "приваблює лише гарний настрій".

Амулет Меган Маркл

Серед інших відомих шанувальників бренду, розробленого нью-йоркським ювеліром Метью Харрісом, вважаються Мішель Обама, Ріанна і Зендая.

До речі, використання оберегів для стримування поганої енергії не є чимось новим для 40-річної Маркл, яка раніше була помічена в кулоні Edge of Ember (185 доларів) та кольє Alemdara Hamsa (608 доларів), також прикрашеними "злими очима".

Як повідомляв "Телеграф", раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл потрапила до списку найвпливовіших людей у 2021 році за версією журналу TIME.