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"До нас прийшов лікар": Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками невтішними новинами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Регіна Тодоренко Новина оновлена 14 листопада 2021, 20:47
Регіна Тодоренко

Співачка викликала лікаря для своїх рослин.

Відома українська співачка, яка живе та працює в Росії, Регіна Тодоренко, яка раніше поділилася історією, як вона переїжджала з рідної Одеси до Києва, поділилася зі своїми підписниками "поганими" новинами.

На своїй сторінці в Інстаграм Тодоренко опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла, що до неї прийшов лікар, але незвичайний.

"До нас прийшов лікар. Зелений" — зазначила артистка, показавши на відео "лікаря рослин".

Проте новини про стан її квіток невтішні – на бонсаї завівся кліщ, який тепер треба "лікувати". Судячи з реакції Регіни, вона не дуже задоволена "хворобами" своїх "домашніх вихованців".

Раніше, "Телеграф" писав, що здивувала передплатників "раптово зниклими" грудьми. Пізніше ведуча пояснила, куди вона зникла.

Теги:
#Співачка #Регіна Тодоренко
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