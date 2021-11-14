"До нас прийшов лікар": Регіна Тодоренко поділилася з шанувальниками невтішними новинами
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Співачка викликала лікаря для своїх рослин.
Відома українська співачка, яка живе та працює в Росії, Регіна Тодоренко, яка раніше поділилася історією, як вона переїжджала з рідної Одеси до Києва, поділилася зі своїми підписниками "поганими" новинами.
На своїй сторінці в Інстаграм Тодоренко опублікувала кілька сторіс, в яких розповіла, що до неї прийшов лікар, але незвичайний.
"До нас прийшов лікар. Зелений" — зазначила артистка, показавши на відео "лікаря рослин".
Проте новини про стан її квіток невтішні – на бонсаї завівся кліщ, який тепер треба "лікувати". Судячи з реакції Регіни, вона не дуже задоволена "хворобами" своїх "домашніх вихованців".
Раніше, "Телеграф" писав, що здивувала передплатників "раптово зниклими" грудьми. Пізніше ведуча пояснила, куди вона зникла.
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