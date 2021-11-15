Українець Макс Барських став "найкращим російським виконавцем" за версією MTV

За ту саму премію співачка MARUV потрапила у неабиякий скандал

У неділю, 14 листопада, відбулася престижна музична премія MTV Europe Music Awards-2021. У різних номінаціях нагороду отримали відомі світові виконавці, включаючи Нікі Мінаж та Біллі Айліш. Українського співака Макса Барських (наст. ім’я Микола Бортник), який нещодавно вперше дав інтерв’ю ВВС, було нагороджено премією в номінації best mtv russia act, що в перекладі звучить як "Кращий російський виконавець".

Своїм досягненням українець похвалився в Інстаграмі.

"Дякую всім, хто голосував за мене! Це наша з вами перемога! ", — подякував шанувальникам 31-річний артист.

Варто уточнити, що голосування за найкращого артиста MTV проводилося жителями Росії. У грудні 2019 року таку премію отримала українська співачка MARUV як "найкраща російська співачка". У відповідь зірка зазначила, що номінація звучала не як "Найкраща російська виконавиця", а як "Найкраща артистка за версією MTV Russia". Втім, номінація премії має назву Best Russian Act, що у перекладі звучить як "Найкращий російський виконавець".

Додамо, що росЗМІ також пишуть, що Барських "названо найкращим російським виконавцем" на премії MTV EMA-2021.

Днями грузинський співак Вахтанг Кікабідзе, який приїхав в Україну, щоб попросити президента Володимира Зеленського допомогти Міхеїлу Саакашвілі в Грузії, закликав українських артистів забути дорогу до Росії і не виступати в країні-агресорі: "не можна йти співати та танцювати у того, хто тебе б’є".