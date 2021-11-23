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Кіану Рівз став зіркою обкладинки перед прем’єрою четвертої "Матриці": фото

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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57-річний голлівудський актор прикрасив обкладинку журналу Esquire Новина оновлена 23 листопада 2021, 16:03
57-річний голлівудський актор прикрасив обкладинку журналу Esquire

За 35 років Рівз знявся у 68 фільмах

Канадський актор Кіану Рівз напередодні виходу нової частини культового фільму "Матриця" взяв участь у фотосесії для відомого американського глянцю Esquire. 57-річна знаменитість прикрасила обкладинку зимового випуску, а також поговорила із журналістами.

Актору довелося йти на інтерв’ю з мокрим волоссям після душу, оскільки, за його зізнанням, через зйомки ще в одному фільмі ("Джон Вік 4") він уже півроку змушений жити в "режимі вампіра" — лягати спати о 7-й ранку, тоді як його робочий день розпочинається вночі.

Крім цього голлівудська зірка поділилася, чим він займається у рідкісний вихідний. За словами Рівза, він відпочиває у кінотеатрі, переглядаючи 2-3 фільми поспіль.

Нагадаємо, що прем’єра фільму "Матриця: Воскресіння" з Кіану Рівзом (Нео) та Кері Енн-Мосс (Трініті) відбудеться в Україні 22 грудня. Зйомки четвертої частини "Джона Віка" з актором стартували влітку цього року. Автори бойовика планують випустити картину на широкі екрани 26 травня наступного року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що стрімінговий сервіс Netflix оголосив дату початку зйомок 4 сезону підліткового серіалу "Статеве виховання", в якому головну роль грає актор Ейса Баттерфілд, відомий за ролями у фільмах "Хлопчик у смугастій піжамі", "Гра Ендера", "Дім дивних дітей Міс Перегрін".

Теги:
#Кіану Рівз #Esquire #Обкладинки
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