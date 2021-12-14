Співачка Нюша стала мамою вдруге

У артистки тепер "повний комплект" — хлопчик та дівчинка.

У сім’ї відомої російської співачки Нюші (Анни Шурочкіної), яка в липні 2021 року оригінально повідомила своїх фанів про другу вагітність, оголивши живіт у кліпі на пісню "Небо знає", сталася радісна подія — їхня родина збільшилася ще на одну людину.

14 грудня 2021 близько 11 години ранку Нюша народила другу дитину — хлопчика, ім’я якого новоспечені батьки поки тримають у секреті. Про це повідомляє телеграм-канал Super.ru з посиланням на офіційного представника артистки.

Зазначимо, що ім’я у малюка може бути досить незвичайне, тому що його старшу сестру, першу дитину Нюші, звуть Сімба-Серафима.

Перша дочка Нюші — Сімба

Також відомо, що співачка та новонароджений хлопчик почуваються добре. Нюша народжувала у Дубаї, де й проводила останні тижні вагітності. Коли новоспечена матуся повернеться додому, поки невідомо.

Нагадаємо, що батьком новонародженого сина Нюші є її чоловік Ігор Сівов. Для Нюші — це друга дитина, тоді як для Ігоря — четверта, причому це його третій син. Від першого шлюбу Сівов виховує ще двох хлопців.

Нюша та її чоловік Ігор Сівов

Раніше "Телеграф" писав, що колега Нюші з шоубізнесу — екссолістка гурту Serebro Ольга Серябкіна народила свого первістка. 21 листопада на світ з’явився довгоочікуваний хлопчик, якого артистка назвала Лукою.