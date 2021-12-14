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Співачка Нюша стала мамою вдруге

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Співачка народила хлопчика Новина оновлена 14 грудня 2021, 13:18
Співачка народила хлопчика

У артистки тепер "повний комплект" — хлопчик та дівчинка.

У сім’ї відомої російської співачки Нюші (Анни Шурочкіної), яка в липні 2021 року оригінально повідомила своїх фанів про другу вагітність, оголивши живіт у кліпі на пісню "Небо знає", сталася радісна подія — їхня родина збільшилася ще на одну людину.

14 грудня 2021 близько 11 години ранку Нюша народила другу дитину — хлопчика, ім’я якого новоспечені батьки поки тримають у секреті. Про це повідомляє телеграм-канал Super.ru з посиланням на офіційного представника артистки.

Зазначимо, що ім’я у малюка може бути досить незвичайне, тому що його старшу сестру, першу дитину Нюші, звуть Сімба-Серафима.

Перша дочка Нюші — Сімба
Перша дочка Нюші — Сімба
Сімба-Серафіма
Сімба-Серафіма

Також відомо, що співачка та новонароджений хлопчик почуваються добре. Нюша народжувала у Дубаї, де й проводила останні тижні вагітності. Коли новоспечена матуся повернеться додому, поки невідомо.

Нагадаємо, що батьком новонародженого сина Нюші є її чоловік Ігор Сівов. Для Нюші — це друга дитина, тоді як для Ігоря — четверта, причому це його третій син. Від першого шлюбу Сівов виховує ще двох хлопців.

Нюша та її чоловік Ігор Сівов
Нюша та її чоловік Ігор Сівов

Раніше "Телеграф" писав, що колега Нюші з шоубізнесу — екссолістка гурту Serebro Ольга Серябкіна народила свого первістка. 21 листопада на світ з’явився довгоочікуваний хлопчик, якого артистка назвала Лукою.

Теги:
#Нюша #Співачка Нюша
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