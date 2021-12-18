Прогноз Таро на тиждень: одним усміхнеться доля, а іншим – варто бути уважнішими

Деяких чекають втрати, але за ними в життя прийде щось нове

Передноворічна метушня нікого не оминає, але карти Таро обіцяють, що наступний тиждень у багатьох вийде дуже плідним.

Про це можна судити за прогнозом Таро від "Телеграфу" на тиждень із 20 по 26 грудня.

Виберіть одну з карток, не замислюючись ні на секунду:

Вибирайте серцем, а не розумом

Тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вниз

А тепер пояснюємо, що означає кожна картка.

Імператриця

Велична жінка сидить у діадемі, увінчаній зірками, поки перед нею пролягла нива, а за нею проливається водоспад, вона уособлює рай земний. Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей.

Цього тижня у Вас буде період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильною до Вас, просто розслабтеся і пливіть за течією.

П’ятірка чаш

Похмура постать стоїть і дивиться на кубки, що впали перед нею, тоді як ще дві чаші стоять у неї за спиною, а попереду видно укріплений замок.

Це карта втрати, але з позитивним відтінком. Хоча фігура спостерігає за кубками, що впали, ззаду неї залишилися ще дві чаші, і коли переоцінка досягнутого закінчиться, вони будуть помічені. Натомість старого прийде щось нове.

Цього тижня у Вас може статися якась неприємність, виникнути труднощі, але зустріньте їх гідно, оскільки кожна палиця має два кінці, а медаль — дві сторони.

Паж пентаклів

На карті намальований юнак, який повільно рухається, вдивляючись у пентакль, і не помічає нічого довкола.

Цей тиждень видасться у вас дуже плідним, ви будете сприйнятливі до інформації і ваша праця принесе плоди.

Можливо, найближчими днями Ви отримаєте важливу звістку або корисну пораду — не проґавте їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз, на що чекати всім знакам Зодіаку на любовному фронті в 2022 році.