Прогноз Таро на тиждень: одним усміхнеться доля, а іншим – варто бути уважнішими
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Деяких чекають втрати, але за ними в життя прийде щось нове
Передноворічна метушня нікого не оминає, але карти Таро обіцяють, що наступний тиждень у багатьох вийде дуже плідним.
Про це можна судити за прогнозом Таро від "Телеграфу" на тиждень із 20 по 26 грудня.
Виберіть одну з карток, не замислюючись ні на секунду:
Тепер подивіться, яку саме карту Ви обрали:
А тепер пояснюємо, що означає кожна картка.
Імператриця
Велична жінка сидить у діадемі, увінчаній зірками, поки перед нею пролягла нива, а за нею проливається водоспад, вона уособлює рай земний. Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити, керувати та досягати цілей.
Цього тижня у Вас буде період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильною до Вас, просто розслабтеся і пливіть за течією.
П’ятірка чаш
Похмура постать стоїть і дивиться на кубки, що впали перед нею, тоді як ще дві чаші стоять у неї за спиною, а попереду видно укріплений замок.
Це карта втрати, але з позитивним відтінком. Хоча фігура спостерігає за кубками, що впали, ззаду неї залишилися ще дві чаші, і коли переоцінка досягнутого закінчиться, вони будуть помічені. Натомість старого прийде щось нове.
Цього тижня у Вас може статися якась неприємність, виникнути труднощі, але зустріньте їх гідно, оскільки кожна палиця має два кінці, а медаль — дві сторони.
Паж пентаклів
На карті намальований юнак, який повільно рухається, вдивляючись у пентакль, і не помічає нічого довкола.
Цей тиждень видасться у вас дуже плідним, ви будете сприйнятливі до інформації і ваша праця принесе плоди.
Можливо, найближчими днями Ви отримаєте важливу звістку або корисну пораду — не проґавте їх.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз, на що чекати всім знакам Зодіаку на любовному фронті в 2022 році.
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