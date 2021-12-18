Прогноз Таро на неделю: одним улыбнется судьба, а другим - стоит быть внимательнее

Некоторым предстоят потери, но за ними последуют новые приобретения

Предновогодняя суматоха никого не обходит стороной, но карты Таро обещают, что следующая неделя у многих выйдет очень плодотворной.

Об этом можно судить по прогнозу Таро от "Телеграфа" на неделю с 20 по 26 декабря.

Выберите одну из карт, не задумываясь ни на секунду:

Выбирайте сердцем, а не разумом

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз

А теперь объясняем, что значит каждая из карт.

Императрица

Величавая женщина сидит в диадеме, увенчанной звездами, пока перед ней пролегла нива, а за ней проливается водопад, она олицетворяет рай земной. Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей.

На этой неделе у Вас будет период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Пятерка чаш

Мрачная фигура стоит и смотрит на упавшие перед ней кубки, в то время как еще две чаши стоят у нее за спиной, а впереди видно укрепленный замок.

Это карта потери и утраты, но с положительным оттенком. Хотя фигура наблюдает за упавшими кубками, сзади нее остались две чаши на месте, и когда переоценка достигнутого закончится, они будут замечены. Взамен старого придет что-то новое.

На этой неделе у Вас может случиться какая-то неприятность, возникнуть трудности, но встретьте их достойно, поскольку у каждой палки есть два конца, а у медали, — две стороны.

Паж пентаклей

На карте нарисован юноша, который медленно движется, всматриваясь в пентакль, и не замечает ничего вокруг.

Эта неделя выдастся у Вас очень плодотворной, Вы будете восприимчивы к информации и все Ваши труды принесут плоды.

Возможно, в ближайшие дни Вы получите важное известие или полезный совет, — не упустите их.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз, чего ждать всем знакам Зодиака на любовном фронте в 2022 году.