Прогноз Таро на неделю: одним улыбнется судьба, а другим - стоит быть внимательнее
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 751
Некоторым предстоят потери, но за ними последуют новые приобретения
Предновогодняя суматоха никого не обходит стороной, но карты Таро обещают, что следующая неделя у многих выйдет очень плодотворной.
Об этом можно судить по прогнозу Таро от "Телеграфа" на неделю с 20 по 26 декабря.
Выберите одну из карт, не задумываясь ни на секунду:
Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:
А теперь объясняем, что значит каждая из карт.
Императрица
Величавая женщина сидит в диадеме, увенчанной звездами, пока перед ней пролегла нива, а за ней проливается водопад, она олицетворяет рай земной. Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей.
На этой неделе у Вас будет период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.
Пятерка чаш
Мрачная фигура стоит и смотрит на упавшие перед ней кубки, в то время как еще две чаши стоят у нее за спиной, а впереди видно укрепленный замок.
Это карта потери и утраты, но с положительным оттенком. Хотя фигура наблюдает за упавшими кубками, сзади нее остались две чаши на месте, и когда переоценка достигнутого закончится, они будут замечены. Взамен старого придет что-то новое.
На этой неделе у Вас может случиться какая-то неприятность, возникнуть трудности, но встретьте их достойно, поскольку у каждой палки есть два конца, а у медали, — две стороны.
Паж пентаклей
На карте нарисован юноша, который медленно движется, всматриваясь в пентакль, и не замечает ничего вокруг.
Эта неделя выдастся у Вас очень плодотворной, Вы будете восприимчивы к информации и все Ваши труды принесут плоды.
Возможно, в ближайшие дни Вы получите важное известие или полезный совет, — не упустите их.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз, чего ждать всем знакам Зодиака на любовном фронте в 2022 году.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-