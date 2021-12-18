Укр

Прогноз Таро на неделю: одним улыбнется судьба, а другим - стоит быть внимательнее

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе Новость обновлена 18 декабря 2021, 17:17
Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе

Некоторым предстоят потери, но за ними последуют новые приобретения

Предновогодняя суматоха никого не обходит стороной, но карты Таро обещают, что следующая неделя у многих выйдет очень плодотворной.

Об этом можно судить по прогнозу Таро от "Телеграфа" на неделю с 20 по 26 декабря.

Выберите одну из карт, не задумываясь ни на секунду:

Выбирайте сердцем, а не разумом
Выбирайте сердцем, а не разумом

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вниз
Те же карты рубашкой вниз

А теперь объясняем, что значит каждая из карт.

Императрица

Величавая женщина сидит в диадеме, увенчанной звездами, пока перед ней пролегла нива, а за ней проливается водопад, она олицетворяет рай земной. Императрица полна любви и нежности, с помощью которых может править, управлять и достигать целей.

На этой неделе у Вас будет период эмоционального и материального процветания. Судьба будет благосклонна к Вам, просто расслабьтесь и плывите по течению.

Пятерка чаш

Мрачная фигура стоит и смотрит на упавшие перед ней кубки, в то время как еще две чаши стоят у нее за спиной, а впереди видно укрепленный замок.

Это карта потери и утраты, но с положительным оттенком. Хотя фигура наблюдает за упавшими кубками, сзади нее остались две чаши на месте, и когда переоценка достигнутого закончится, они будут замечены. Взамен старого придет что-то новое.

На этой неделе у Вас может случиться какая-то неприятность, возникнуть трудности, но встретьте их достойно, поскольку у каждой палки есть два конца, а у медали, — две стороны.

Паж пентаклей

На карте нарисован юноша, который медленно движется, всматриваясь в пентакль, и не замечает ничего вокруг.

Эта неделя выдастся у Вас очень плодотворной, Вы будете восприимчивы к информации и все Ваши труды принесут плоды.

Возможно, в ближайшие дни Вы получите важное известие или полезный совет, — не упустите их.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз, чего ждать всем знакам Зодиака на любовном фронте в 2022 году.

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