Українцям дали поради, як правильно пити у свята

Є страви, які точно не варто поєднувати із алкоголем у новорічну ніч

Новорічні свята загрожують нам не лише переїданням і набором зайвої ваги, а й алкогольним отруєнням. Як відзначати свята та не перепити – "Телеграф" запитав дієтолога-терапевта Юлію Поворознюк.

Скільки алкоголю можна пити в Новий рік

За словами дієтолога, доза алкоголю дорівнює 1 бокал вина чи шампанського (близько 160 мл). Щодо вина, то намагайтеся вибирати червоне сухе або біле сухе. Не принесе значної шкоди 1 чарка (близько 50 грамів) міцного алкогольного напою – коньяк, віскі, ром.

Як пити спиртне в новорічну ніч, щоби не сп’яніти

Дієтолог закликає не перепивати під час свят. На столі має бути мінеральна вода чи столова вода зі шматочком лимона чи лайма: це сприятиме покращенню травлення. Алкоголь слід приймати невеликими ковтками протягом всієї вечері.

Яку їжу не варто поєднувати з алкоголем

Поворознюк підкреслює: не починайте святкування з алкоголю. Спочатку треба поїсти хоча би салат, а вже потім пригубити пару ковтків спиртного. Пам’ятайте, якщо ви вип’є алкоголь натщесерце, то швидко сп’янієте. Ще дієтолог повідомила, що не варто обирати солодкий аперитив: банан, цукерку, торт. Адже в такому разі дуже швидко "градус" проникне в мозок. Глюкоза, за словами експерта, транспортер алкоголю в мозок.

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Як повідомляв "Телеграф", дієтолог Марина Сергєєва не радить екстрено позбуватися від зайвих кілограмів напередодні Нового року. За словами лікаря, так ваш організм ще швидше набере вагу під час свят.