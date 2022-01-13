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Гороскоп на Старий Новий рік: трьом знакам Зодіаку казково пощастить

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Автор
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Яким знакам Зодіаку пощастить на Старий Новий рік Новина оновлена 13 січня 2022, 15:13
Яким знакам Зодіаку пощастить на Старий Новий рік

Обставини цих знаків Зодіаку складатимуться найкращим чином.

Ще одне улюблене всіма зимове свято — Старий Новий рік — уже на порозі. Незабаром ми всі знову зберемося за святковим столом, щоб його відзначити і вітатимемо своїх друзів та близьких із цим святом гарними віршами та святковими листівками. А тим часом астрологи розповіли, кому цей день принесе казковий успіх.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

З приходом Старого Нового року Овнів супроводжуватиме особливий успіх: всі справи у них йтимуть легше, ніж зазвичай. У будь-яких завдань і проблем знайдеться просте рішення, а всі труднощі будуть вирішуватися самі собою. Скористайтеся моментом і не втрачайте можливості — і на вас обов’язково чекає успіх.

Лев

На Старий Новий рік обставини у житті Лева складатимуться просто чудово. Везіння та удача — ось два слова, які найкраще охарактеризують для вас цей день. Доля даватиме вам сюрприз за сюрпризом — і всі вони будуть приємними.

Терези

У Терезах прокинеться найпотужніший дар переконання, який допоможе їм домагатися всього, чого б вони не захотіли. Для Терезів це чудовий день, щоб заручитися підтримкою оточуючих або просунутися в кар’єрі. Успіх буде посміхатися вам на кожному кроці.

Раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких у 2022 році розпочалася біла смуга.

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#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астролог
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