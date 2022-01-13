Гороскоп на Старый Новый год: трем знакам Зодиака сказочно повезет
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Обстоятельства для этих знаков Зодиака будут складываться наилучшим образом.
Еще один любимый всеми зимний праздник — Старый Новый год — уже на пороге. Вскоре мы все снова соберемся за праздничным столом, чтобы его отметить и будем поздравлять своих друзей и близких с этим праздником красивыми стихотворениями и праздничными открытками. А тем временем астрологи рассказали, кому этот день принесет сказочную удачу.
Об этом пишет "1001 гороскоп".
Овен
С приходом Старого Нового года Овнам будет сопутствовать особая удача: все дела у них будут получаться легче, чем обычно. У любых задач и проблем найдется простое решение, а все трудности будут разрешаться как бы сами собой. Воспользуйтесь моментом и не упускайте возможности — и вас обязательно ждет успех.
Лев
На Старый Новый год обстоятельства в жизни Льва будут складываться просто замечательно. Везение и удача — вот два слова, которые наилучшим образом охарактеризуют для вас этот день. Судьба будет преподносить вам сюрприз за сюрпризом — и все они будут приятными.
Весы
В Весах проснется мощнейший дар убеждения, который поможет им добиваться всего, чего бы они не захотели. Для Весов это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Удача будет улыбаться вам на каждом шагу.
Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в 2022 году началась белая полоса.
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