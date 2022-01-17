Підлаштували ДТП та погрожували: молоду вдову Олександра Градського пограбували на 100 мільйонів рублів

До поліції жінка звернулася лише через кілька годин після пограбування

У неділю, 16 січня, у Наро-Фомінському районі Московської області троє чоловіків викрали у вдови співака та композитора Олександра Градського, який помер 28 листопада минулого року, Марини Коташенко близько 100 мільйонів рублів (понад 36 млн гривень).

Про це повідомляє Super.ru.

Повідомляється, що невідомі підлаштували на Центральній кільцевій автодорозі (ЦКАД) дорожню аварію з автомобілем Коташенко. Коли жінка зупинилася, озброєні чоловіки підсіли до неї в машину, змусили її повернутись додому і віддати велику суму грошей.

Після передачі 100 млн рублів готівкою чоловіки зажадали, щоб жінка відвезла їх до міста Апрелівка, де вони вийшли з машини та пересіли в білий "Мерседес". На ньому вони і зникли у невідомому напрямку.

Як повідомляє ria.ru, жінка звернулася в поліцію через 7 годин після того, що сталося. Слідчі впевнені, що грабіжники точно знали, що у будинку зберігається велика сума готівки. Йдеться про інсценування, щоб приховати гроші від інших спадкоємців, адже найближчим часом розпочнеться процес поділу майна покійного музиканта, пише life.ru.

Окрім цього, постали питання і до молодої вдови. Як пише видання, Марина Коташенко, родом з України, не змогла порозумітися зі старшими дітьми Градського — 35-річною донькою Марією та 40-річним сином Данилом. Жінка завела адвокатів, щоби поборотися за майно.

Марина Коташенко на похороні Градського

Нагадаємо, що російський музикант Олександр Градський помер на 73-му році життя від інфаркту головного мозку. З акторкою Мариною Коташенко співак одружився за кілька тижнів до своєї смерті (з 2003 по 2021 рік проживали без реєстрації шлюбу). 2014 року Коташенко народила Градському сина Олександра, а 2018 року — сина Івана.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2019 році Градський, який не мав любові до України, назвав українську музику "південноруською".