У мережі показали, як блогерша, що видалила ребра, Альона Омович виглядала до пластики (фото)

Українка до і після пластики — це дві різні дівчата

Оцінка зовнішності української Кім Кардаш’ян неоднозначна. Справжнім фанатам вона здається справжньою красунею, а ті, хто виступає за натуральність, насміхаються за "зроблену" модельну фігуру. Варто додати, що нещодавно Альона Омович шокувала фоловерів нездоровою худорлявістю, хоча її саму все влаштовує.

Альона Омович родом із Львова. Ще до того, як дівчина дуже змінилася, її фото випромінювали лише природну красу. Ось у мережі з’явився архівний знімок Омович, де вона позує ще до численної пластики. На фото Альона виглядає дуже милою.

"Хороша була", "Раніше було краще", "Норм була, зробила із себе кентавра", — написали в коментарях підписники Telegram-каналу YOBAJUR.

Додамо, що це не єдине фото Альони Омович до пластики. Архівні знімки дівчини можна знайти у відкритих джерелах.

Попри критику своєї зовнішності, інстадіва продовжує собою захоплюватися. Омович активно ділиться з шанувальниками пікантними, відвертими фотографіями та відео, де демонструє пишні форми. Додамо, що у травні 2021 року Омович збільшила сідниці.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку осені минулого року Альона Омович продемонструвала оголені сідниці у центрі Києва. А перед цим роздяглася під час поїздки в одному з вагонів "Укрзалізниці".