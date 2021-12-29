Українська Кардаш’ян Омович злякала нездоровою худорлявістю (фото та відео)
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Інста-модель вразила фігурою в екстремальному купальнику
Українська інста-модель Альона Омович, яку прозвали українською Кім Кардаш’ян, вкотре вразила підписників видами своєї фігури. Нещодавно дівчина засвітила свої груди в ультра-короткому топі, а тепер продемонструвала худорлявість в екстремальному купальнику.
Нове фото Омович виклала в Інстаграмі.
"Коли харчуєшся одними проблемами", — підписала фото модель.
Додамо, що на підтверджену сторінку українки підписано понад 1,6 млн користувачів соцмережі. У коментарях до посту підписники Омович розділилися на два табори. Одні проставили схвальні смайлики, інші відзначили, що вона схожа на "бабу Ягу".
Фото Олени Омович оцінила і дівчина російського репера Тіматі, українка Саша Доні.
Раніше Омович викладала відео у тому ж зеленому купальнику. На ньому вона танцює під пісню російського виконавця Мілохіна.
Нагадаємо, що на початку осені Альона Омович демонструвала оголені сідниці в центрі Києва. А перед цим роздяглася під час поїздки в одному з вагонів "Укрзалізниці".
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