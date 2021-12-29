Украинская Кардашьян Омович испугала нездоровой худобой (фото и видео)

Инста-модель поразила фигурой в экстремальном купальнике

Украинская инста-модель Алена Омович, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, в очередной раз поразила подписчиков видами своей фигуры. Недавно девушка засветила свой бюст в ультра-коротком топе, а теперь продемонстрировала худобу в экстремальном купальнике.

Новое фото Омович выложила в Инстаграме.

"Когда питаешься одними проблемами", — подписала фото модель.

Алена Омович поразила своей худобой

Добавим, что на подтвержденную страницу украинки подписано более 1,6 млн пользователей соцсети. В комментариях к посту подписчики Омович разделились на два лагеря. Одни проставили одобрительные смайлики, другие же отметили, что она похожа на "бабу Ягу".

Фото Алены Омович оценила и девушка российского рэпера Тимати, украинка Саша Дони.

Ранее Омович выкладывала видео в том же зеленом купальнике. На нем она танцует под песню российского исполнителя Милохина.

Напомним, что в начале осени Алена Омович демонстрировала обнаженные ягодицы в центре Киева. А перед этим разделась во время поездки в одном из вагонов "Укрзализныци".