Укр

Украинская Кардашьян Омович испугала нездоровой худобой (фото и видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
45
Фолловеры Алены Омович разделились на два лагеря Новость обновлена 29 декабря 2021, 17:38
Фолловеры Алены Омович разделились на два лагеря

Инста-модель поразила фигурой в экстремальном купальнике

Украинская инста-модель Алена Омович, которую прозвали украинской Ким Кардашьян, в очередной раз поразила подписчиков видами своей фигуры. Недавно девушка засветила свой бюст в ультра-коротком топе, а теперь продемонстрировала худобу в экстремальном купальнике.

Новое фото Омович выложила в Инстаграме.

"Когда питаешься одними проблемами", — подписала фото модель.

Алена Омович поразила своей худобой
Алена Омович поразила своей худобой

Добавим, что на подтвержденную страницу украинки подписано более 1,6 млн пользователей соцсети. В комментариях к посту подписчики Омович разделились на два лагеря. Одни проставили одобрительные смайлики, другие же отметили, что она похожа на "бабу Ягу".

Фото Алены Омович оценила и девушка российского рэпера Тимати, украинка Саша Дони.

Ранее Омович выкладывала видео в том же зеленом купальнике. На нем она танцует под песню российского исполнителя Милохина.

Напомним, что в начале осени Алена Омович демонстрировала обнаженные ягодицы в центре Киева. А перед этим разделась во время поездки в одном из вагонов "Укрзализныци".

Теги:
#Алена Омович
Один гриб, собранный в запрещенном месте, обойдется нарушителю в 75 грн
Общество
Штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту увеличили в 10 раз, но есть нюанс (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Один гриб, собранный в запрещенном месте, обойдется нарушителю в 75 грн
Штрафы за сбор грибов, рыбалку и охоту увеличили в 10 раз, но есть нюанс (инфографика)
Дата публикации
Категория
Зеленская извинилась за оговорку в соцсети
"В каком мире они живут?" Зеленская озадачила украинцев "скумбрией по 8 грн за килограмм" (видео)
Дата публикации
Категория
Сервисы Google и не только, подорожают уже с 1 января
Украинцев с 1 января обложат еще одним налогом: кому придется "вывернуть карманы"
Дата публикации
Категория
Какие соцвыплаты получат украинцы в новом году
Государство расщедрится: какие соцвыплаты ожидают украинцев в 2022 году
Дата публикации
Категория
Известно, что погибшему исполнилось 36 лет
Украинский военный застрелился на Донбассе: подробности