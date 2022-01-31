В сети показали, как удалившая ребра блогерша Алена Омович выглядела до пластики (фото)

Украинка до и после пластики — это две разных девушки

Оценка внешности украинской Ким Кардашьян неоднозначная. Истинным фанатам она кажется настоящей красоткой, а те, кто выступает за натуральность, насмехаются за "проделанную" модельную фигуру. Стоит добавить, что недавно Алена Омович шокировала фолловеров нездоровой худобой, хотя ее саму все устраивает.

Алена Омович родом из Львова. Еще до того, как девушка сильно изменилась, от ее фото исходила только естественная красота. Вот в сети появился архивный снимок Омович, на котором она позирует еще до многочисленной пластики. На фото Алена выглядит очень милой.

"Хорошенькая была", "Раньше было лучше", "Норм была, сделала из себя кентавра", — написали в комментариях подписчики Telegram-канала YOBAJUR.

Добавим, что это не единственное фото Алены Омович до пластики. Архивные снимки девушки можно отыскать в открытых источниках.

Несмотря на критику своей внешности инстадива продолжает собой восхищаться. Омович активно делится с поклонниками пикантными, откровенными фотографиями и видео, на которых демонстрирует пышные формы. Добавим, что в мае 2021 года Омович увеличила ягодицы.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале осени прошлого года Алена Омович продемонстрировала обнаженные ягодицы в центре Киева. А перед этим разделась во время поездки в одном из вагонов "Укрзализныци".