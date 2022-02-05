У Німеччині "Квартал 95" назвали російським: артисти вже придумали "помсту"

У "Кварталі 95" при повторенні подібних ситуацій пригрозили розривати контракт без попередження.

Українське гумористичне шоу "Квартал 95" назвали "російським" у анонсі виступу коміків у Німеччині.

Відповідну афішу можна знайти на офіційному сайті Гамбурга. У тексті анонсу українських комедіантів назвали "російське гумористичне шоу "Квартал 95".

Зазначимо, що квитки на шоу є досить дорогими. Ціни на них стартують від 58.9 євро (це 1900 грн за нинішнім курсом). Концерт має відбутися через рік — 4 лютого 2023 року в Гамбурзі, а також в інших німецьких містах.

Зазначимо, що відповідь студії "Квартал 95" була швидкою і досить різкою. Коміки попросили прокатника негайно виправити помилку та пригрозили, що розриватимуть контракт без попередження, якщо така ситуація ще раз повториться.

"Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" була, є і залишається українською компанією. У разі повторення таких ситуацій, Студія" Квартал 95" скасовуватиме концерти без попередження прокатника", — йдеться у зверненні коміків.

Українці у коментарях до посади гумористів таку відповідь дуже підтримали. Багато користувачів мережі висловили своє схвалення такої реакції.

"Якщо вони говорять російською це не означає що це — Росія", "Молодці "квартал", успіхів вам!", "95 квартал, є, був і буде, дякую вам хлопці, за те що ви є, а заздрісникам, зась, Нехай не дивляться!, — Написали люди в коментарях. При цьому деякі користувачі назвали помилку німців "логічною", оскільки артисти "Кварталу 95" розмовляють російською мовою, і припустили, що якби вони виступали українською, такої помилки не було б.

Нагадаємо, раніше актори "95 кварталу" розгнівали мережу тим, що одягли форму ЗСУ. Гумористам нагадали про заборону носіння військової форми цивільними особами, яка в Україні діє з 2019 року.