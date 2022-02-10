Стало відомо, хто успадкує Віндзорський замок після королеви Єлизавети

Для майбутнього короля Англії принца Чарльза замок "надто шумний"

Герцог та герцогиня Кембриджські можуть зайняти замок, коли принц Чарльз стане королем. Лише недавно 95-річна Єлизавета II відзначила 70 років перебування на королівському престолі.

The Mirror повідомляє, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "успадкують" Віндзорський замок, але збережуть свою домашню та робочу базу в Кенсінгтонському палаці в Лондоні, в якому вони живуть на цей момент. Також у подружжя є Анмер-хол у маєтку Сандрінгем у Норфолку, подарованому їм королевою.

Майбутній король Чарльз зі своєю дружиною Каміллою має намір переїхати до Букінгемського палацу, оскільки вважає Віндзорський замок "надто шумним", бо він найближче розташований до міжнародного аеропорту Хітроу.

Відстань від Віндзорського замку до Хітроу

Віндзорський замок, якому близько 1000 років, є найстарішим і найбільшим населеним замком у світі. Серед усіх європейських замків визначається найдовшою історією заселення ще з доби короля Англії Генріха I (1068-1135).

Переїзд у Віндзор наблизить герцогів Кембриджських до сім’ї Кейт, яка мешкає неподалік села Баклбері. Повідомляється, що Кейт та Вільям вже розпочали пошуки у західному Лондоні старших шкіл для принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Віндзорський замок у Лондоні, Великобританія

Нагадаємо, що в мережі не раз ходили чутки, що герцогиня Кембриджська вагітна, але як раніше повідомляв королівський експерт, пара не планує четверту дитину.

Сама королева Єлизавета ІІ почала все частіше звертатися до лікарів. Так, у листопаді минулого року Її Величність пропустила недільну службу через проблеми зі здоров’ям.