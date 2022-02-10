Рус

Стало відомо, хто успадкує Віндзорський замок після королеви Єлизавети

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Віндзорський замок успадкують герцоги Кембриджські Новина оновлена 10 лютого 2022, 10:27
Віндзорський замок успадкують герцоги Кембриджські

Для майбутнього короля Англії принца Чарльза замок "надто шумний"

Герцог та герцогиня Кембриджські можуть зайняти замок, коли принц Чарльз стане королем. Лише недавно 95-річна Єлизавета II відзначила 70 років перебування на королівському престолі.

The Mirror повідомляє, що Кейт Міддлтон і принц Вільям "успадкують" Віндзорський замок, але збережуть свою домашню та робочу базу в Кенсінгтонському палаці в Лондоні, в якому вони живуть на цей момент. Також у подружжя є Анмер-хол у маєтку Сандрінгем у Норфолку, подарованому їм королевою.

Майбутній король Чарльз зі своєю дружиною Каміллою має намір переїхати до Букінгемського палацу, оскільки вважає Віндзорський замок "надто шумним", бо він найближче розташований до міжнародного аеропорту Хітроу.

Відстань від Віндзорського замку до Хітроу
Відстань від Віндзорського замку до Хітроу

Віндзорський замок, якому близько 1000 років, є найстарішим і найбільшим населеним замком у світі. Серед усіх європейських замків визначається найдовшою історією заселення ще з доби короля Англії Генріха I (1068-1135).

Переїзд у Віндзор наблизить герцогів Кембриджських до сім’ї Кейт, яка мешкає неподалік села Баклбері. Повідомляється, що Кейт та Вільям вже розпочали пошуки у західному Лондоні старших шкіл для принца Джорджа та принцеси Шарлотти.

Віндзорський замок у Лондоні, Великобританія
Віндзорський замок у Лондоні, Великобританія

Нагадаємо, що в мережі не раз ходили чутки, що герцогиня Кембриджська вагітна, але як раніше повідомляв королівський експерт, пара не планує четверту дитину.

Сама королева Єлизавета ІІ почала все частіше звертатися до лікарів. Так, у листопаді минулого року Її Величність пропустила недільну службу через проблеми зі здоров’ям.

Теги:
#Принц Вільям #Кейт Міддлтон #Королівська сім'я #Принц Чарльз #Єлизавета II #Віндзорський замок
Зеленський переконаний, що Україна перебуває в безпеці
Політика
Зеленський оцінив загрозу вторгнення Росії та звернувся до бізнесу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський переконаний, що Україна перебуває в безпеці
Зеленський оцінив загрозу вторгнення Росії та звернувся до бізнесу
Дата публікації
Категорія
У США стурбовані нарощуванням військової могутності Кремля
Відразу за двома напрямками: США помітили небезпечні пересування військ РФ біля кордонів України
Дата публікації
Категорія
Мінімальна надбавка – 135 грн
Пенсії в Україні оновлять: кому і коли чекати до 700 грн бонуса
Дата публікації
Категорія
Втретє в Україні понад 40 тисяч хворих на добу
В Україні рекордна за 2022 рік кількість смертей від COVID-19: свіжа статистика
Дата публікації
Категорія
Зупинити росіян може Захід, якщо захоче
Росія завдає нового удару по Україні: карта та дати
Дата публікації
Категорія
Іван Шмуратко
Фігурне катання та надії України на медаль: онлайн-трансляція 6-го ігрового дня на Олімпіаді-2022