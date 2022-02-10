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Діма Білан вийшов на зв’язок після новини про тяжку хворобу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російського співака госпіталізували у Москві Новина оновлена 10 лютого 2022, 12:34
Російського співака госпіталізували у Москві

Днями 40-річний артист загримів у лікарню з коронавірусом

Поки на деяких відомих зірок російського шоу-бізнесу заводять кримінальні справи, інші підхоплюють коронавірус і потрапляють до лікарень. З останнім зіткнувся співак Діма Білан.

За повідомленням Telegram-канал Mash, нещодавно російського виконавця госпіталізували з COVID-19 до однієї з московських клінік. Зазначається, що стан Білана був середньої тяжкості: у нього боліло горло, закладало носа, а температура трималася близько 37,5. Експрес-тест показав негативний результат, проте ПЛР виявився позитивним. У співака був "Омікрон".

У четвер, 10 лютого, артист вийшов у прямий ефір в Інстаграмі та розповів, що хвороба протікала без ускладнень, тому його відправили доліковуватися додому. За словами Білана, він одужав за 2-3 дні й зараз з ним усе гаразд — їде на контрольний тест до лікарні.

Нагадаємо, що у липні 2021 року лідер гурту "Ногу звело!" Макс Покровський звинуватив Білана у порушенні антикоронавірусних заходів на концерті. Захід відбувся в Санкт-Петербурзі, і за словами Покровського, через недбале ставлення його колеги виступ гурту "Ногу звело!" було прийнято скасувати. Зазначимо, що під час свого виступу Білан виступав без маски та не дотримувався соціальної дистанції зі своїми шанувальниками.

Цікаво, що деяким щасливчикам і справді вдається одужати від коронавірусу за пару-трійку днів. Так сталося і з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, який вилікувався від ковіду буквально за три дні.

Теги:
#Діма Білан #Коронавірус #Covid-19 #Омікрон
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