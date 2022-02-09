У Росії на Моргенштерна порушили справу через татуювання: розгледіли приховані символи

У російських правоохоронних органах заявили, що на грудях музиканта зображена "рослина, подібна до коноплі".

У Росії на скандально відомого репера Алішера Моргенштерна порушили адміністративну справу про пропаганду наркотиків. Причиною стало татуювання на грудях артиста.

Про це повідомляє ТАСС.

Моргенштерн не визнав вину у справі про пропаганду та незаконну рекламу наркотичних засобів, яку порушували проти нього в Росії раніше. Тепер же приводом для нової справи став висновок комплексної лінгво-ботанічної експертизи Набережно-Челнінського державного педагогічного університету. На думку експертів, "по краях татуювання на грудях Моргенштерна зображено рослину, схожу на коноплі".

Те саме татуювання на грудях репера

Адвокат музиканта Сергій Жорін підтвердив інформацію про відкриття "адміністративки". За його словами, коли в поліції не змогли знайти підтвердження пропаганди наркотиків у текстах пісень Моргенштерна, правоохоронці виявили "креатив" та "роздивилися" у Моргенштерна в одному з кліпів татуювання на тілі, через що і призначили ботанічну експертизу. Адвокат зазначив, що ця постанова буде оскаржена.

Моргенштерн та пропаганда наркотиків

У листопаді цього року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін під час свого виступу звинуватив Моргештерна у торгівлі наркотиками. Після цих звинувачень реперу довелося залишити Росію. Моргенштерн відлетів у Дубай, але як пізніше з’ясувалося, це було пов’язано з його концертами. Пізніше про свою втечу з Росії Моргенштерн зняв кліп.