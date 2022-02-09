Укр

В России на Моргенштерна завели дело из-за татуировки: разглядели скрытые символы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Моргешнтерна обвиняют в пропаганде наркотиков Новость обновлена 09 февраля 2022, 08:51
Моргешнтерна обвиняют в пропаганде наркотиков

В российских правоохранительных органах заявили, что на груди музыканта изображено "растение, похожее на кноплю".

В России на скандально известного рэпера Алишера Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Причиной стала татуировка на груди артиста.

Об этом сообщает ТАСС.

Моргенштерн не признал вину в деле о пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств, которое заводили на него в России ранее. Теперь же поводом для нового дела стало заключение комплексной лингво-ботанической экспертизы Набережночелнинского государственного педагогического университета. По мнению экспертов, по "краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю".

Та самая татуировка на груди рэпера
Та самая татуировка на груди рэпера

Адвокат музыканта Сергей Жорин подтвердил информацию об открытии "административки". По его словам, когда в полиции не смогли найти подтверждения пропаганды наркотиков в текстах песен Моргенштерна, правоохранители проявили "креатив" и "разглядели" у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, из-за чего и назначили ботаническую экспертизу. Адвокат отметил, что данное постановление будет обжаловано.

Моргенштерн и пропаганда наркотиков

В ноябре этого года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время своего выступления обвинил Моргештерна в торговле наркотиками. После этих обвинений рэперу пришлось покинуть Россиию. Моргенштерн улетел в Дубай, но как позже выяснилось, это было связано с его концертами. Позднее о своем побеге из России Моргенштерн снял клип.

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#Россия #Певец #Моргенштерн
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