Укр

Дима Билан вышел на связь после новости о тяжелой болезни

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Российского певца госпитализировали в Москве Новость обновлена 10 февраля 2022, 12:34
Российского певца госпитализировали в Москве

На днях 40-летний артист загремел в больницу с коронавирусом

Пока на некоторых известных звезд российского шоу-бизнеса заводят уголовные дела, другие подхватывают коронавирус и попадают в больницы. С последним столкнулся певец Дима Билан.

По сообщению Telegram-канал Mash, недавно российского исполнителя госпитализировали с COVID-19 в одну из московских клиник. Отмечается, что состояние Билана было средней тяжести: у него болело горло, закладывало нос, а температура держалась около 37,5. Экспресс-тест показал отрицательный результат, однако ПЦР оказался положительным. У певца был "Омикрон".

В четверг, 10 февраля, артист вышел в прямой эфир в Инстаграме и рассказал, что болезнь протекала без осложнений, поэтому его отправили долечиваться домой. По словам Билана, он выздоровел за 2-3 дня и сейчас с ним все хорошо — едет на контрольный тест в больницу.

Напомним, что в июле 2021 года лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский обвинил Билана в нарушении антикоронавирусных мер на концерте. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге, и по словам Покровского, из-за халатного отношения его коллеги выступления группы "Ногу свело!" было принято отменить. Отметим, что во время своего выступления Билан выступал без маски и не соблюдал социальной дистанции со своими поклонниками.

Интересно, что некоторым везунчикам и правда удается выздороветь от коронавируса за пару-тройку дней. Так случилось и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, который вылечился от ковида буквально за три дня.

Теги:
#Дима Билан #Коронавирус #Covid-19 #Омикрон
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