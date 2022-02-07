"Работы много": Ермак за три дня вылечился от коронавируса

Похоже, что на международную встречу Ермак таки отправится.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак за три дня вылечился от коронавируса, который подхватил перед важной международной встречей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Получил отрицательный тест, и сегодня уже отправлюсь на работу. Максимально использовал выходные, чтобы подлечиться", — написал глава ОП.

Ермак добавил, что побороть болезнь ему удалось за три дня интенсивной терапии, потому что он был вакцинирован от COVID-19. Глава Офиса президента подчеркнул, что все планы на работу остаются в силе.

Добавим, что коронавирусная инфекция, которую подхватил Андрей Ермак, могла повлиять на его участие в заседании политических советников стран-участниц "нормандского формата". Ермак должен возглавить украинскую делегацию.

Стоит отметить, что COVID-19 глава ОПУ перенес уже во второй раз. В предыдущий раз он болел в ноябре 2020 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Телеграф" сообщал, что лучшим способом противостоять коронавирусу медики по-прежнему называют вакцинацию. В Украине уже сформирован план иммунизации, который должны реализовать до конца декабря. Также мы писали, кто может рассчитывать на получение тысячи Зеленского за вакцинацию. Список услуг, на которые можно потратить эти деньги, значительно увеличился.