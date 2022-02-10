Скасував усі плани: 73-річний принц Чарльз повідомив неприємну звістку
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Спадкоємцю британського престолу довелося самоізолюватися
Старший син королеви Великобританії Єлизавети II, який після смерті матері планує перебратися до Букінгемського палацу, повторно захворів на коронавірус.
Про це повідомляє Кларенс-хаус у Twitter.
"Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції. Принц Чарльз глибоко розчарований тим, що не зможе відвідати сьогоднішні заходи у Вінчестері", — повідомляє пресслужба британської королівської родини.
Найімовірніше 73-річний герцог Единбурзький підхопив інфекцію на благодійному вечорі організації, заснованої принцом у 2007 році для підтримки знедолених громад у Південній Азії. Захід відбувся днями.
Нагадаємо, що прямий спадкоємець британського престолу вже хворів на COVID-19 — принц Чарльз переніс "корону" під час першої хвилі пандемії у 2020 році. У лютому 2021 року разом із дружиною Каміллою Чарльз вакцинувався від коронавірусної інфекції.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що почастішали проблеми зі здоров’ям у Її Величності Єлизавети II. 95-річна королева, яка на публіці завжди виглядає життєрадісною та стійкою, раніше пропустила важливу поминальну службу, присвячену пам’яті загиблих на війні.
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