Скасував усі плани: 73-річний принц Чарльз повідомив неприємну звістку

Спадкоємцю британського престолу довелося самоізолюватися

Старший син королеви Великобританії Єлизавети II, який після смерті матері планує перебратися до Букінгемського палацу, повторно захворів на коронавірус.

Про це повідомляє Кларенс-хаус у Twitter.

"Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції. Принц Чарльз глибоко розчарований тим, що не зможе відвідати сьогоднішні заходи у Вінчестері", — повідомляє пресслужба британської королівської родини.

Найімовірніше 73-річний герцог Единбурзький підхопив інфекцію на благодійному вечорі організації, заснованої принцом у 2007 році для підтримки знедолених громад у Південній Азії. Захід відбувся днями.

Нагадаємо, що прямий спадкоємець британського престолу вже хворів на COVID-19 — принц Чарльз переніс "корону" під час першої хвилі пандемії у 2020 році. У лютому 2021 року разом із дружиною Каміллою Чарльз вакцинувався від коронавірусної інфекції.

Принц Чарльз із дружиною Каміллою на благодійному вечорі 9 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що почастішали проблеми зі здоров’ям у Її Величності Єлизавети II. 95-річна королева, яка на публіці завжди виглядає життєрадісною та стійкою, раніше пропустила важливу поминальну службу, присвячену пам’яті загиблих на війні.