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Скасував усі плани: 73-річний принц Чарльз повідомив неприємну звістку

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Принц Чарльз захворів на COVID-19 повторно Новина оновлена 10 лютого 2022, 15:24
Принц Чарльз захворів на COVID-19 повторно

Спадкоємцю британського престолу довелося самоізолюватися

Старший син королеви Великобританії Єлизавети II, який після смерті матері планує перебратися до Букінгемського палацу, повторно захворів на коронавірус.

Про це повідомляє Кларенс-хаус у Twitter.

"Сьогодні вранці принц Уельський отримав позитивний результат на COVID-19 і зараз перебуває на самоізоляції. Принц Чарльз глибоко розчарований тим, що не зможе відвідати сьогоднішні заходи у Вінчестері", — повідомляє пресслужба британської королівської родини.

Найімовірніше 73-річний герцог Единбурзький підхопив інфекцію на благодійному вечорі організації, заснованої принцом у 2007 році для підтримки знедолених громад у Південній Азії. Захід відбувся днями.

Нагадаємо, що прямий спадкоємець британського престолу вже хворів на COVID-19 — принц Чарльз переніс "корону" під час першої хвилі пандемії у 2020 році. У лютому 2021 року разом із дружиною Каміллою Чарльз вакцинувався від коронавірусної інфекції.

Принц Чарльз із дружиною Каміллою на благодійному вечорі 9 лютого

Раніше "Телеграф" повідомляв, що почастішали проблеми зі здоров’ям у Її Величності Єлизавети II. 95-річна королева, яка на публіці завжди виглядає життєрадісною та стійкою, раніше пропустила важливу поминальну службу, присвячену пам’яті загиблих на війні.

Теги:
#Королівська сім'я #Принц Чарльз #Коронавірус #Covid-19
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