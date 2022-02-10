Отменил все планы: 73-летний принц Чарльз сообщил неприятную весть

Наследнику британского престола пришлось самоизолироваться

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, который после смерти матери планирует перебраться в Букингемский дворец, повторно заболел коронавирусом.

Об этом сообщает Кларенс-хаус в Twitter.

"Сегодня утром принц Уэльский получил положительный результат на COVID-19 и сейчас находится на самоизоляции. Принц Чарльз глубоко разочарован тем, что не сможет посетить сегодняшние мероприятия в Винчестере", — сообщает пресс-служба британской королевской семьи.

Вероятней всего 73-летний герцог Эдинбургский подхватил инфекцию на благотворительном вечере организации, основанной принцем в 2007 году для поддержки обездоленных общин в Южной Азии. Мероприятие состоялось на днях.

Напомним, что прямой наследник британского престола уже болел COVID-19 — принц Чарльз перенес "корону" во время первой волны пандемии в 2020 году. В феврале 2021 года вместе с супругой Камиллой Чарльз вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Принц Чарльз с женой Камиллой на благотворительном вечере 9 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что участились проблемы со здоровьем у Ее Величества Елизаветы II. 95-летняя королева, которая на публике всегда выглядит жизнерадостной и стойкой, ранее пропустила важную поминальную службу, приуроченную памяти погибших на войне.