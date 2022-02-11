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"Не коронавірус": агент акторки Євгенії Брік прокоментувала причину її смерті

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Євгенія Брік серйозно хворіла Новина оновлена 11 лютого 2022, 10:19
Євгенія Брік серйозно хворіла

Причиною смерті Євгенії Брік став не коронавірус.

Агент раптово померла в 40 років російської актриси Євгенії Брік Олена Брагіна підтвердила її смерть.

Про це повідомляє російський телеканал РенТВ.

За словами представниці актриси, Євгенія Брік не хворіла на коронавірус. При цьому жінка не змогла назвати точну причину смерті Брік. "Я не знаю подробиць. Це не коронавірус", — заявила вона.

Зазначимо, що про смерть 40-річної зірки фільмів "Географ глобус пропив" та "Стиляги" повідомила російська журналістка Катерина Гордєєва. За її інформацією, трагедія сталася 10 лютого. Причиною смерті стала хвороба актриси, про яку дотепер було нічого не відомо. За словами Гордєєвої, Брік не хотіла б, щоб подробиці її хвороби стали надбанням громадськості.

Євгенія Брік найбільш відома за фільмами "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Ялинки, "Одеса", серіалам "Відлига", "Оптимісти", "Садове кільце", "Романови", "Адаптація" та іншим.

В актриси залишився чоловік — режисер Валерій Тодоровський та 12-річна донька Зоя.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на 79-му році життя померла вдова Андрія М’ягкова — актриса Анастасія Вознесенська.

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#Кіно #Актриса
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