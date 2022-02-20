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Стало відомо, якими романтичними подарунками обдаровує принц Вільям свою дружину Кейт

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото — герцоги Кембріджські Новина оновлена 20 лютого 2022, 10:49
На фото — герцоги Кембріджські

Чоловік приємно здивував Кейт Міддлтон у День святого Валентина

Герцоги Кембриджські, які після смерті королеви Великобританії Єлизавети II планують переїхати до Віндзорського замку, одружилися у 2011 році після восьми років стосунків. До сьогодні подружжя продовжує зберігати романтику у своїх відносинах, показуючи своє кохання не тільки на камеру.

Як нещодавно з’ясувалося, 14 лютого на День усіх закоханих принц Вільям подарував своїй коханій "величезну коробку з 50 трояндами, що здивувало герцогиню". Про це пише thenews.com.pk.

"Він (Вільям) написав від руки найромантичніше послання на листівці, вихваляючи її (Кейт) за те, що вона така чудова дружина і мати", — передає видання.

9 січня Кейт Міддлтон виповнилося 40 років
9 січня Кейт Міддлтон виповнилося 40 років

Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон принц Джордж, Луї та принцеса Шарлотта також подарували своїй мамі "валентинки ручної роботи", які вони зробили у своїй школі.

Герцоги Кембриджські з дітьми
Герцоги Кембриджські з дітьми

Попри своє високе становище, як майбутня дружина короля Великобританії Кейт Міддлтон зобов’язана дотримуватися одного з важливих, проте принизливих правил королівського протоколу — герцогиня повинна кланятися принцесам Беатріс і Євгенії, попри те, що вона старша їх за віком.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нещодавно 73-річний принц Чарльз повторно заразився коронавірусом та був зобов’язаний самоізолюватися. На щастя, цими днями батько принца Вільяма отримав негативний тест на COVID-19.

Теги:
#Принц Вільям #Кейт Міддлтон #Подарунки #Королівська сім'я #День Святого Валентина
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