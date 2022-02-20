Стало известно, какими романтическими подарками одаривает принц Уильям свою жену Кейт

Мужчина приятно удивил Кейт Миддлтон в День святого Валентина

Герцоги Кембриджские, которые после смерти королевы Великобритании Елизаветы II планируют переехать в Виндзорский замок, поженились в 2011 году после восьми лет отношений. До сегодня супруги продолжают сохранять романтику в своих отношениях, показывая свою любовь не только на камеру.

Как недавно выяснилось, 14 февраля в День всех влюбленных принц Уильям подарил своей возлюбленной "огромную коробку с 50 розами, что удивило герцогиню". Об этом пишет thenews.com.pk.

"Он (Уильям) написал от руки самое романтическое послание на открытке, восхваляя ее (Кейт) за то, что она такая замечательная жена и мать", — передает издание.

9 января Кейт Миддлтон исполнилось 40 лет

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Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта также подарили своей маме "валентинки ручной работы", которые они сделали в своей школе.

Герцоги Кембриджские с детьми

Несмотря на свое высокое положение, как будущая жена короля Великобритании Кейт Миддлтон обязана соблюдать одно их важных, однако унизительных правил королевского протокола — герцогиня должна кланяться принцессам Беатрис и Евгении, несмотря на то, что она старше их по возрасту.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно 73-летний принц Чарльз повторно заразился коронавирусом и был обязан самоизолироваться. К счастью, на днях отец принца Уильяма получил негативный тест на COVID-19.