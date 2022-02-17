У королевы Елизаветы II отказывают ноги

Состояние здоровья самого старого монарха значительно ухудшилось.

Королева Великобритании Елизавета II — первый британский правителем, который пробыл на престоле 70 лет, и в свои 95 она продолжает править страной. Однако увы, но возраст все же берет свое и у монарха начались проблемы со здоровьем — королева с трудом ходит, у нее отказывают ноги.

Издание Daily Mail отмечает, что проблемы со здоровьем, в частности и с ногами, у королевы вызваны возрастными изменениями. Сама королева указывает, что чувствует дискомфорт в левой ноге или ступне.

Во время официального приема в Виндзорском замке Елизавета II появилась перед гостями стоя с тростью и призналась, что не может сдвинуться с места, поэтому гости королевы, новый министр обороны генерал-майор Элдон Миллар и контр-адмирал Джеймс Маклеод, сами подходили к монарху.

Добавим, что ранее стало известно, что сын королевы, принц Чарльз заболел коронавирусом. По этой причине королевская семья была очень обеспокоена, чтобы вирус не подхватила и Елизавета II. Букингемский дворец отказался давать информацию, болела ли у королева, однако заявил, что никаких симптомов у монарха не было.

Отметим, что королева Елизавета II начала все чаще обращаться к врачам. Так, в ноябре прошлого года Ее Величество пропустила воскресную службу из-за проблем со здоровьем. А до этого, в октябре королева прошла медицинское обследование, не связанное с коронавирусом.