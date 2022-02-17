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У королеви Єлизавети II відмовляють ноги

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Королева все частіше з’являється на людях з палицею Новина оновлена 17 лютого 2022, 12:00
Королева все частіше з’являється на людях з палицею

Стан здоров’я найстарішого монарха значно погіршився.

Королева Великобританії Єлизавета II — перший британський правитель, який пробув на престолі 70 років, і у свої 95 вона продовжує правити країною. Однак на жаль, але вік все ж таки бере своє і у монарха почалися проблеми зі здоров’ям — королева насилу ходить, у неї відмовляють ноги.

Видання Daily Mail зазначає, що проблеми зі здоров’ям, зокрема й ногами, у королеви викликані віковими змінами. Сама королева вказує, що відчуває дискомфорт у лівій нозі чи ступні.

Під час офіційного прийому у Віндзорському замку Єлизавета II постала перед гостями стоячи з палицею і зізналася, що не може зрушити з місця, тому гості королеви, новий міністр оборони генерал-майор Елдон Міллар та контр-адмірал Джеймс Маклеод, самі підходили до монарха.

Додамо, що раніше стало відомо, що син королеви, принц Чарльз захворів на коронавірус. З цієї причини королівська сім’я була дуже стурбована, щоб вірус не підхопив і Єлизавета II. Букінгемський палац відмовився давати інформацію, чи хворіла королева, проте заявив, що жодних симптомів у монарха не було.

Зазначимо, що королева Єлизавета ІІ почала все частіше звертатися до лікарів. Так, у листопаді минулого року Її Величність пропустила недільну службу через проблеми зі здоров’ям. А раніше, у жовтні королева пройшла медичне обстеження, не пов’язане з коронавірусом.

Теги:
#Королівська сім'я #Єлизавета II #Єлизавета #Королева Єлизавета #Єлизавета Друга #Єлизавета 2
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