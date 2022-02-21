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Топ-3 ганебні звички родом із СРСР, яких негайно варто позбутися

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Стелити клейонку на стіл — кухонна звичка з Радянського Союзу Новина оновлена 21 лютого 2022, 11:37
Стелити клейонку на стіл — кухонна звичка з Радянського Союзу

Названі ознаки, що видають людину родом із СРСР

Багато речей із Радянського Союзу продовжують кочувати в побуті українців рік у рік. Те саме стосується і звичок людей, що народилися в Радянському Союзі, які в суспільстві викликають одні питання і здивування.

Щодо кухонних звичок, то вони виникали через складне матеріальне становище та особливий менталітет радянських людей. Деякі українці й досі повторюють ті дії, які зараз уже ні до чого. Яких кухонних звичок варто позбутися, пише OBOZREVATEL.

Стелити клейонку на стіл

На обідньому столі кожної радянської людини була застелена клейонка, адже вона легко миється і прати її після великого застілля не потрібно. Зараз продаються практичні захисні покриття, та й меблі можна замовити такі, на яких легко відмиваються будь-які плями.

Мити підлогу старим одягом

Старі та поношені штани, футболки, сорочки та багато іншого – все використовувалося для миття підлог. Більшість українців і зараз продовжують відкладати речі "на ганчірки". Але в XXI столітті можна придбати компактні швабри, та й вартість їх не висока.

Звичка нічого не викидати, збирати на кухні мотлох

З метою економії люди запасалися всім: різними склянками, контейнерами, коробочками, пакетами. Ну, зізнайтеся, у вас теж є пакет з пакетами? Звичайно, економія — це ознака ощадливості, проте всі ці речі з часом перетворюються на мотлох і лише забирають багато місця.

У Радянському Союзі все було дуже навіть не райдужно, як розповідає багато хто. Згадаймо хоча б ті нескінченні черги, які утворювалися в магазинах за неякісними товарами та несправедливо розхваленим "пломбіром з дитинства".

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#СРСР #Звички
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