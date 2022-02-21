Топ-3 постыдных привычки родом из СССР, от которых немедленно стоит избавиться

Названы признаки, которые выдают человека родом из СССР

Многие вещи из Советского Союза продолжают кочевать в быте украинцев из года в год. То же касается и привычек людей, родившихся в Советском Союзе, которые в современном обществе вызывают одни вопросы и недоумение.

Что касается кухонных привычек, то они возникали из-за сложного материального положения и особого менталитета советских людей. Некоторые украинцы до сих пор повторяют те действия, которые сейчас уже ни к чему. От каких кухонных привычек стоит избавиться, пишет OBOZREVATEL.

Стелить клеенку на стол

На обеденном столе каждого советского человека была застелена клеенка, ведь она легко моется и стирать ее после большого застолья не нужно. Сейчас продаются практичные защитные покрытия, да и мебель можно заказать такую, на которой легко отмываются любые пятна.

Мыть пол старой одеждой

Старые и поношенные брюки, футболки, рубашки и многое другое — все использовалось для мытья полов. Большинство украинцев и сейчас продолжают откладывать вещи "на тряпки". А ведь в XXI веке можно приобрести компактные швабры, да и стоимость их не высока.

Привычка ничего не выбрасывать, собирать на кухне хлам

С целью экономии люди запасались всем: разными стаканчиками, контейнерами, коробочками, пакетами. Ну, признайтесь, у вас же тоже есть пакет с пакетами? Конечно, экономия — это признак бережливости, однако все эти вещи со временем превращаются в хлам и только отнимают много места.

В Советском Союзе все было очень даже не радужно, как рассказывают многие. Вспомним хотя бы те самые нескончаемые очереди, которые образовывались в магазинах за некачественными товарами и несправедливо расхваленным "пломбиром из детства".